Росія вже четвертий місяць запускає "Калібри" без виходу ракетоносіїв у море, - ВМС

Російські військові вже четвертий місяць поспіль застосовують крилаті ракети "Калібр" безпосередньо з пункту базування, не виводячи ракетоносії в акваторію Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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"Навіть застосування носіїв крилатих ракет, які запускають "Калібри", відбувається безпосередньо в пункті базування, тобто прямо в гавані. Це тенденція, яка спостерігається четвертий місяць поспіль", - зауважив Плетенчук.

Та додав, що нараз ворог відносно рідко застосовує крилаті ракети. Зокрема, цього місяця було два такі застосування, а протягом літа максимальна кількість застосувань становила три.

Скільки ракетоносіїв має Росія

Плетенчук зазначив, що Росія потенційно має до чотирьох кораблів, здатних запускати крилаті ракети з акваторії Чорного моря. Йдеться про два надводні кораблі проєкту "Буян-М" та два підводні човни проєкту "Варшав’янка".

"Підводні човни, наприклад, застосувати теж не так просто. Для цього їм треба зануритися. Я поки ще не уявляю, як вони їх можуть застосовувати саме в такому режимі, як вони зараз здійснюють пуски. Не будемо применшувати небезпеку: ми беремо по максимуму - чотири носії, але реалістичними все ж таки, мабуть, були б цифри у два надводних носії", - сказав Плетенчук.

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