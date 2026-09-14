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Новини Атака Калібрами з Чорного моря
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Росія вже четвертий місяць запускає "Калібри" без виходу ракетоносіїв у море, - ВМС

калібр

Російські військові вже четвертий місяць поспіль застосовують крилаті ракети "Калібр" безпосередньо з пункту базування, не виводячи ракетоносії в акваторію Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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"Навіть застосування носіїв крилатих ракет, які запускають "Калібри", відбувається безпосередньо в пункті базування, тобто прямо в гавані. Це тенденція, яка спостерігається четвертий місяць поспіль", - зауважив Плетенчук.

Та додав, що нараз ворог відносно рідко застосовує крилаті ракети.  Зокрема, цього місяця було два такі застосування, а протягом літа максимальна кількість застосувань становила три.

Скільки ракетоносіїв має Росія

Плетенчук зазначив, що Росія потенційно має до чотирьох кораблів, здатних запускати крилаті ракети з акваторії Чорного моря. Йдеться про два надводні кораблі проєкту "Буян-М" та два підводні човни проєкту "Варшав’янка".

"Підводні човни, наприклад, застосувати теж не так просто. Для цього їм треба зануритися. Я поки ще не уявляю, як вони їх можуть застосовувати саме в такому режимі, як вони зараз здійснюють пуски. Не будемо применшувати небезпеку: ми беремо по максимуму - чотири носії, але реалістичними все ж таки, мабуть, були б цифри у два надводних носії", - сказав Плетенчук.

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Автор: 

ВМС (1471) крилаті ракети (1138) Плетенчук Дмитро (231)
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Топ коментарі
+2
А розхерячити все це гімно прямо у гавані СЛАБО ?
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14.09.2026 10:20 Відповісти
+2
ну чому ж слабо? ви просто не слідкуєте, простіше ж написати комент в один рядок.
фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров уже піддавалися успішним ударам місяцем раніше прямо у гавані під час великої нічної операції 12 серпня. А п'ять днів назад там же у гавані було уражено три ключових російських ракетоносії носії крилатих ракет Калібр, два з яких повторно. Тоді відбувся комбінований удар із застосуванням дронів та КР Нептун. В результаті малий ракетний корабель Буян-М отримав критичні пошкодження корпусу та повністю вийшов з ладу. А на обох фрегатах заіксовано пошкодження пускових шахт. Зокрема під час серпневого нальоту на знімках фрегата Адмірал Макаров було чітко верифіковано наскрізну пробоїну та значні деформації безпосередньо в районі палуби де розташована універсальна вертикальна пускова установка 3С14 яка призначена для запусків крилатих ракет Калібр Що стосується фрегата Адмірал Ессен то під час останнього удару КР Нептун 9 вересня основне ураження припало на центральну та верхню палубну надбудову де спалахнула потужна пожежа яка випалила системи керування вогнем та радарні комплекси а під час попередніх нальотів також фіксувалися пошкодження носових ракетних осередків Пошкодження самих пускових осередків та інтегрованих у надбудову систем управління робить запуск Калібрів технічно неможливим. Так що тепер ці корита перейшли у категорію металобрухту.
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14.09.2026 10:49 Відповісти
+1
Усі Фламінго в сранє обітованой.
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14.09.2026 10:23 Відповісти

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