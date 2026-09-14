РФ может устроить теракты на оккупированных территориях и обвинить Украину во время незаконных выборов, - СВРУ
Российские спецслужбы могут готовить провокации под чужим флагом на временно оккупированных территориях во время проведения незаконных выборов в Госдуму РФ. По данным украинской разведки, среди возможных сценариев — взрывы избирательных участков, диверсии и покушения на коллаборационистов с последующим обвинением Украины.
Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, провокации могут произойти на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму.
По данным СВРУ, российские спецслужбы могут организовать взрывы избирательных участков или пунктов сбора бюллетеней в нерабочее время, диверсии на транспорте или объектах инфраструктуры, а также резонансные покушения на коллаборационистов.
Украинская разведка предупреждает, что ответственность за такие действия РФ может попытаться возложить на Украину. Одной из целей провокаций в СВРУ называют создание повода для усиления мобилизации в российскую армию.
Жителей временно оккупированных территорий призвали с 17 по 21 сентября избегать мест массового скопления людей, так называемых избирательных участков, административных зданий, задействованных в проведении незаконного голосования, а также объектов военной инфраструктуры.
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