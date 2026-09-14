РФ може влаштувати теракти на окупованих територіях і звинуватити Україну під час незаконних виборів, - СЗРУ

Російські спецслужби можуть готувати провокації під чужим прапором на тимчасово окупованих територіях під час проведення незаконних виборів до Держдуми РФ. За даними української розвідки, серед можливих сценаріїв – підриви виборчих дільниць, диверсії та замахи на колаборантів із подальшим звинуваченням України.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, провокації можуть відбутися на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також у Криму.

За даними СЗРУ, російські спецслужби можуть організувати підриви виборчих дільниць або пунктів збору бюлетенів у неробочий час, диверсії на транспорті чи об’єктах інфраструктури, а також резонансні замахи на колаборантів.

Українська розвідка попереджає, що відповідальність за такі дії РФ може спробувати покласти на Україну. Однією з цілей провокацій у СЗРУ називають створення приводу для посилення мобілізації до російської армії.

Жителів тимчасово окупованих територій закликали з 17 до 21 вересня уникати місць масового скупчення людей, так званих виборчих дільниць, адміністративних будівель, залучених до проведення незаконного голосування, а також об’єктів військової інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ надрукує на окупованих територіях 7,2 млн бюлетенів при 3,5 млн заявлених "виборців", - правозахисники