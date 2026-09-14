УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15942 відвідувача онлайн
Новини Вибори в РФ
337 5

РФ може влаштувати теракти на окупованих територіях і звинуватити Україну під час незаконних виборів, - СЗРУ

РФ може влаштувати теракти на окупованих територіях і звинуватити Україну під час незаконних виборів

Російські спецслужби можуть готувати провокації під чужим прапором на тимчасово окупованих територіях під час проведення незаконних виборів до Держдуми РФ. За даними української розвідки, серед можливих сценаріїв – підриви виборчих дільниць, диверсії та замахи на колаборантів із подальшим звинуваченням України.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, провокації можуть відбутися на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також у Криму.

За даними СЗРУ, російські спецслужби можуть організувати підриви виборчих дільниць або пунктів збору бюлетенів у неробочий час, диверсії на транспорті чи об’єктах інфраструктури, а також резонансні замахи на колаборантів.

Українська розвідка попереджає, що відповідальність за такі дії РФ може спробувати покласти на Україну. Однією з цілей провокацій у СЗРУ називають створення приводу для посилення мобілізації до російської армії.

Жителів тимчасово окупованих територій закликали з 17 до 21 вересня уникати місць масового скупчення людей, так званих виборчих дільниць, адміністративних будівель, залучених до проведення незаконного голосування, а також об’єктів військової інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ надрукує на окупованих територіях 7,2 млн бюлетенів при 3,5 млн заявлених "виборців", - правозахисники

Автор: 

вибори (6210) окупація (7104) провокація (823) теракт (1206)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 