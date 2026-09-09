РФ надрукує на окупованих територіях 7,2 млн бюлетенів при 3,5 млн заявлених "виборців", - правозахисники

Росія планує надрукувати понад 7,2 млн бюлетенів для проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях України, хоча у складених окупантами списках налічується близько 3,56 млн "виборців". Правозахисники заявляють, що голосування відбуватиметься без незалежного контролю, а від окупаційних адміністрацій вимагають забезпечити Кремлю потрібні показники явки та підтримки "Єдиної Росії".

Про це повідомила "Східна правозахисна група", передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, російський Центрвиборчком наказав виготовити по 3 641 720 бюлетенів для кожного з двох видів голосування – за партійними списками та кандидатів в одномандатних округах. Таким чином, загальний тираж становитиме 7 283 440 бюлетенів.

За даними правозахисників, у російських списках на захоплених територіях водночас значаться 3 560 657 "виборців". Для кожного окремого виду голосування окупанти друкують на 81 063 бюлетені більше, ніж заявлена кількість людей у списках.

Зокрема, для кожного виду голосування планують виготовити 1 656 420 бюлетенів на окупованій частині Донеччини, 1 209 500 – Луганщини, 435 200 – Запорізької області та 340 600 – Херсонщини.

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Голосуватимуть без відкритого відеоспостереження

Правозахисники звертають увагу, що проконтролювати використання бюлетенів буде неможливо. Зокрема, на окупованій частині Донеччини відкритого відеоспостереження за "голосуванням" не передбачено, а протоколи складатимуть і передаватимуть в електронному вигляді.

На захопленій частині Херсонщини дострокове виїзне "голосування" планують провести на 128 із 175 дільниць. Урни, за даними правозахисників, носитимуть до квартир, дворів та підприємств.

"Східна правозахисна група" вважає, що така організація процесу створює умови для фальсифікації результатів і примусу залежних від окупаційної влади людей до участі в російських "виборах".

"Результат цієї вистави визначений заздалегідь: Кремль вимагає показати явку на рівні 65–70% і не менш як 70% голосів за "Єдину Росію"", – заявили правозахисники.

Вони наголосили, що тимчасово окуповані території залишаються невіддільною частиною України, а організовані Росією там "вибори" та їхні результати не мають юридичної сили.

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