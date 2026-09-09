РФ напечатает на оккупированных территориях 7,2 млн бюллетеней при 3,5 млн заявленных "избирателей", - правозащитники

Россия планирует напечатать более 7,2 млн бюллетеней для проведения "выборов" на временно оккупированных территориях Украины, хотя в составленных оккупантами списках числится около 3,56 млн "избирателей". Правозащитники заявляют, что голосование будет проходить без независимого контроля, а от оккупационных администраций требуют обеспечить Кремлю нужные показатели явки и поддержки "Единой России".

Об этом сообщила "Восточная правозащитная группа", передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, российский Центризбирком распорядился изготовить по 3 641 720 бюллетеней для каждого из двух видов голосования – по партийным спискам и за кандидатов в одномандатных округах. Таким образом, общий тираж составит 7 283 440 бюллетеней.

По данным правозащитников, в российских списках на оккупированных территориях при этом числятся 3 560 657 "избирателей". Для каждого отдельного вида голосования оккупанты печатают на 81 063 бюллетеня больше, чем заявлено людей в списках.

В частности, для каждого вида голосования планируется изготовить 1 656 420 бюллетеней на оккупированной части Донецкой области, 1 209 500 — Луганской области, 435 200 — Запорожской области и 340 600 — Херсонской области.

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Голосовать будут без открытого видеонаблюдения

Правозащитники обращают внимание, что проконтролировать использование бюллетеней будет невозможно. В частности, на оккупированной части Донецкой области открытого видеонаблюдения за "голосованием" не предусмотрено, а протоколы будут составляться и передаваться в электронном виде.

На оккупированной части Херсонской области досрочное выездное "голосование" планируют провести на 128 из 175 участков. Урны, по данным правозащитников, будут доставлять в квартиры, дворы и на предприятия.

"Восточная правозащитная группа" считает, что такая организация процесса создает условия для фальсификации результатов и принуждения зависимых от оккупационных властей людей к участию в российских "выборах".

"Результат этого спектакля предрешен: Кремль требует показать явку на уровне 65–70% и не менее 70% голосов за "Единую Россию"", — заявили правозащитники.

Они подчеркнули, что временно оккупированные территории остаются неотъемлемой частью Украины, а организованные Россией там "выборы" и их результаты не имеют юридической силы.

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