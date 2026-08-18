Россия создала два округа на оккупированной Луганщине для выборов в Госдуму

Россия впервые проводит выборы в Государственную думу на временно оккупированных территориях Украины. Для этого оккупанты сформировали 11 одномандатных округов, два из которых — на захваченной части Луганской области. Голосование продлится до 20 сентября включительно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Луганской областной военной администрации.

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Данные об избирательных участках скрыли

Российская "Центральная избирательная комиссия" ограничила доступ к информации об избирательных участках и составе комиссий на оккупированных территориях.

В то же время оккупационным структурам разрешили применять специальные процедуры голосования. В частности, речь идет о досрочном голосовании, сокращенном времени работы участков и возможности голосовать за их пределами.

Голоса могут собирать дома, на придомовых территориях и в других местах. В РФ такие меры объясняют соображениями безопасности.

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Предыдущие "выборы" проводились под давлением

В Луганской ОГА напомнили, что предыдущие незаконные избирательные кампании России на захваченных украинских территориях сопровождались давлением на население.

Людей заставляли участвовать в голосовании, а представители оккупационных администраций вместе с вооруженными лицами обходили дома. Жителей, которые отказывались голосовать, преследовали.

Украинская Центральная избирательная комиссия подчеркивает, что проведение Россией выборов на временно оккупированных территориях Украины является очередным нарушением международного права.

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