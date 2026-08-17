Задержания у здания Верховного суда РФ: в Москве разгоняют протест из-за снятия партии "Яблоко" с выборов. ВИДЕО
В Москве возле здания Верховного суда силовики провели массовые задержания активистов и граждан, собравшихся во время рассмотрения апелляции партии "Яблоко" на решение о снятии ее федерального списка с выборов в Государственную Думу.
По данным представителей партии, задержаны не менее 35 человек, сообщает Цензор.НЕТ.
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Председатель московского отделения "Яблоко" Кирилл Гончаров сообщил, что людей задерживали без каких-либо законных оснований. Автозаки с задержанными развезли по полицейским участкам. Среди задержанных — активистка партии Евгения Титова.
Пресс-служба Верховного суда заявила, что заседание будет проходить в открытом режиме, однако любая онлайн-трансляция процесса запрещена.
Обвинения в адрес партии
В понедельник, 10 августа, Верховный суд РФ удовлетворил иск о снятии партии "Яблоко" с выборов в Государственную думу. Соответствующий иск подавала пропутинская партия "Родина". Представитель "Родины" заявил о наличии, по его мнению, признаков экстремизма в предвыборной программе "Яблока". Речь идет о требовании заключить соглашение о прекращении огня в Украине.
В свою очередь представитель Центризбиркома РФ и Росфинмониторинг обвинили "Яблоко" в иностранном финансировании.
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