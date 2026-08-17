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Новости Видео Выборы в РФ
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Задержания у здания Верховного суда РФ: в Москве разгоняют протест из-за снятия партии "Яблоко" с выборов. ВИДЕО

В Москве возле здания Верховного суда силовики провели массовые задержания активистов и граждан, собравшихся во время рассмотрения апелляции партии "Яблоко" на решение о снятии ее федерального списка с выборов в Государственную Думу.

По данным представителей партии, задержаны не менее 35 человек, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Председатель московского отделения "Яблоко" Кирилл Гончаров сообщил, что людей задерживали без каких-либо законных оснований. Автозаки с задержанными развезли по полицейским участкам. Среди задержанных — активистка партии Евгения Титова.

Пресс-служба Верховного суда заявила, что заседание будет проходить в открытом режиме, однако любая онлайн-трансляция процесса запрещена.

Обвинения в адрес партии

В понедельник, 10 августа, Верховный суд РФ удовлетворил иск о снятии партии "Яблоко" с выборов в Государственную думу. Соответствующий иск подавала пропутинская партия "Родина". Представитель "Родины" заявил о наличии, по его мнению, признаков экстремизма в предвыборной программе "Яблока". Речь идет о требовании заключить соглашение о прекращении огня в Украине.

В свою очередь представитель Центризбиркома РФ и Росфинмониторинг обвинили "Яблоко" в иностранном финансировании.

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выборы (24310) Госдума (1228) россия (89224) суд (25457)
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Топ комментарии
+1
барани в черзі на бойню . митинги на кацапії вже нічого не вирішать ,ця стадія минула 15-17 років тому.
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17.08.2026 13:17 Ответить
+1
кремлівський диктатор ліліпутін на марші.
Де стурбованість та протест Європи, США, правових організацій, аналогічні тим, коли в Україні прикрили московських попів?
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17.08.2026 13:17 Ответить
+1
Правильный автозак должен выглядеть так.
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17.08.2026 13:23 Ответить

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