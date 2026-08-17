Затримання під Верховним судом РФ: у Москві розганяють протест через зняття партії "Яблоко" з виборів. ВIДЕО
У Москві біля будівлі Верховного суду силовики провели масові затримання активістів і громадян, які зібралися під час розгляду апеляції партії "Яблоко" на рішення про зняття її федерального списку з виборів до Державної думи.
За даними представників партії, затримано щонайменше 35 осіб, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Голова московського осередку "Яблоко" Кирило Гончаров повідомив, що людей затримували без жодних законних підстав. Автозаки із затриманими розвезли до відділів поліції. Серед затриманих - активістка партії Євгенія Титова.
Пресслужба Верховного суду заявила, що засідання проходитиме у відкритому режимі, проте будь-яка онлайн-трансляція процесу заборонена.
Звинувачення на адресу партії
У понеділок, 10 серпня, Верховний суд РФ задовольнив позов про зняття партії "Яблоко" з виборів до Державної думи. Відповідний позов подавала пропутінська партія "Родіна". Представник "Родіни" заявив про наявність, на його думку, ознак екстремізму у передвиборчій програмі "Яблока". Йдеться про вимогу укласти угоду про припинення вогню в Україні.
Своєю чергою представник Центрвиборчкому РФ та Росфінмоніторинг звинуватили "Яблоко" в іноземному фінансуванні.
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