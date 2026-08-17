Затримання під Верховним судом РФ: у Москві розганяють протест через зняття партії "Яблоко" з виборів. ВIДЕО

У Москві біля будівлі Верховного суду силовики провели масові затримання активістів і громадян, які зібралися під час розгляду апеляції партії "Яблоко" на рішення про зняття її федерального списку з виборів до Державної думи.

За даними представників партії, затримано щонайменше 35 осіб, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Голова московського осередку "Яблоко" Кирило Гончаров повідомив, що людей затримували без жодних законних підстав. Автозаки із затриманими розвезли до відділів поліції. Серед затриманих - активістка партії Євгенія Титова.

Пресслужба Верховного суду заявила, що засідання проходитиме у відкритому режимі, проте будь-яка онлайн-трансляція процесу заборонена.

Звинувачення на адресу партії

У понеділок, 10 серпня, Верховний суд РФ задовольнив позов про зняття партії "Яблоко" з виборів до Державної думи. Відповідний позов подавала пропутінська партія "Родіна". Представник "Родіни" заявив про наявність, на його думку, ознак екстремізму у передвиборчій програмі "Яблока". Йдеться про вимогу укласти угоду про припинення вогню в Україні.

Своєю чергою представник Центрвиборчкому РФ та Росфінмоніторинг звинуватили "Яблоко" в іноземному фінансуванні.

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