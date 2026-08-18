Росія створила два округи на окупованій Луганщині для виборів до Держдуми

Росія вперше проводить вибори до Державної думи на тимчасово окупованих територіях України. Для цього окупанти сформували 11 одномандатних округів, два з яких – на захопленій частині Луганської області. Голосування триватиме до 20 вересня включно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації.

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Дані про дільниці приховали

Російська "Центральна виборча комісія" обмежила доступ до інформації про виборчі дільниці та склад комісій на окупованих територіях.

Водночас окупаційним структурам дозволили застосовувати спеціальні процедури голосування. Зокрема, йдеться про дострокове голосування, скорочений час роботи дільниць та можливість голосувати поза їхніми межами.

Голоси можуть збирати вдома, на прибудинкових територіях та в інших місцях. У РФ такі заходи пояснюють міркуваннями безпеки.

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Попередні "вибори" проводили під тиском

У Луганській ОВА нагадали, що попередні незаконні виборчі кампанії Росії на захоплених українських територіях супроводжувалися тиском на населення.

Людей змушували брати участь у голосуванні, а представники окупаційних адміністрацій разом зі збройними особами обходили будинки. Жителів, які відмовлялися голосувати, переслідували.

Українська Центральна виборча комісія наголошує, що проведення Росією виборів на тимчасово окупованих територіях України є черговим порушенням міжнародного права.

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