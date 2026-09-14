СБУ задержала информатора РФ, которая готовила удар по центру Днепра

СБУ задержала в Днепре женщину, которая передавала РФ данные для подготовки ударов по административным зданиям в центре города. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"По материалам дела, рашисты поручили фигурантке скорректировать авиаудары по административным зданиям госучреждений в центральной части прифронтового города.

Кроме того, злоумышленница "отчитывалась" перед российскими спецслужбами о местах и последствиях предыдущих обстрелов для корректировки повторных авиаударов по областному центру", — говорится в сообщении.

Злоумышленницей оказалась местная безработная. Российские спецслужбы привлекли её через телеграм-каналы, когда она искала "быстрый" заработок.

Работая на рашистов, женщина пешком обходила улицы города, скрытно снимала потенциальные "цели" на камеру телефона и передавала данные куратору из РФ.

Для связи она использовала анонимный чат

"Для конспирации контактов с врагом информатор использовала анонимный чат в мессенджере и удаляла переписку с российским спецслужбистом после каждого сеанса связи", — отметили в СБУ.

Сотрудники СБУ разоблачили корректировщицу, задокументировали её преступления и задержали по месту жительства.

В ходе обысков у нее изъяли смартфон с доказательствами ее разведывательно-диверсионной деятельности в интересах страны-агрессора.

Подозрение и наказание

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Продолжается расследование с целью установления всех обстоятельств преступления и возможной дополнительной квалификации незаконных действий фигурантки по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

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