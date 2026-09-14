СБУ затримала інформаторку РФ, яка готувала удар по центру Дніпра

СБУ затримала у Дніпрі жінку, яка передавала РФ дані для підготовки ударів по адмінбудівлях у центрі міста. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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"За матеріалами справи, рашисти доручили фігурантці скоригувати повітряні удари по адміністративних будівлях держустанов у центральній частині прифронтового міста.

Крім цього, зловмисниця "звітувала" російським спецслужбістам про місця та наслідки попередніх обстрілів для коригування повторних повітряних нападів на обласний центр", - йдеться в повідомленні.

Зловмисницею виявилась місцева безробітна. Російські спецслужби залучили її через телеграм-канали, коли та шукала "швидкий" заробіток.

Працюючи на рашистів, жінка пішки обходила вулиці міста, приховано знімала потенційні "цілі" на телефонну камеру та передавала дані куратору з РФ.

Для зв'язку використовувала анонімний чат

"Для конспірації контактів із ворогом інформаторка використовувала анонімний чат у месенджері та видаляла листування з російським спецслужбістом після кожного сеансу зв’язку", - зазначили в СБУ.

Співробітники СБУ викрили коригувальницю, задокументували її злочини та затримали за місцем проживання.

Під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами її розвідувально-підривної діяльності в інтересах країни-агресора.

Підозра та покарання

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану).Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації незаконних дій фігурантки за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

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