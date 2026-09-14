В Польше заявили о серьезной эскалации со стороны России и испытаниях НАТО

Россия осуществляет весьма серьезную эскалацию, а недавние атаки на западные области Украины вблизи польской границы могут быть испытанием для НАТО и проверкой готовности союзников помогать Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24, об этом в эфире программы "Rozmowo Piaseckiego" заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

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Он подчеркнул, что нынешняя ситуация представляет собой "очень серьезную эскалацию со стороны России". В частности, враг пытается отрезать Украину к зиме, как в плане военных поставок, так и в плане железнодорожных перевозок внутри самой страны.

В то же время Томчик подчеркнул, что не может раскрывать подробности информации, полученной от американской разведки. Однако он сказал, что "ближайшие месяцы, особенно зима, станут переломным моментом".

"Россия считает, что это может стать переломным моментом в ходе войны и что Украина сегодня также нуждается в максимальной поддержке западного мира, чтобы пережить войну и иметь возможность эффективно защищаться от воздушных атак", — сказал он.

Россия изменила тактику ударов

По словам польского чиновника, в последние месяцы изменились тактика и стратегия российских атак.

Как пояснил Томчик, ранее преобладали ночные удары, которые имели четкое начало и завершение. Сейчас же Россия, по его словам, пытается удерживать Украину в постоянной боевой готовности, нанося удары практически круглосуточно.

Он также заявил, что удары по западной Украине вблизи польской границы не являются случайными.

"Это испытание НАТО, испытание возможной помощи союзников", - сказал Томчик.

ЦРУ предупреждало Польшу о различных сценариях

Заместитель министра сообщил, что информация, переданная ЦРУ, содержала также сценарии развития событий, которые могут касаться европейских стран.

Среди возможных угроз Томчик назвал саботаж, дальнейшую эскалацию гибридной войны, а также возможные провокации или другие действия вблизи границ стран Балтии и НАТО.

Он подчеркнул, что такие сценарии вполне реальны и потенциально могут перерасти в гораздо более серьезную ситуацию.

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