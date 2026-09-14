У Польщі заявили про серйозну ескалацію з боку Росії та випробування НАТО

Росія здійснює дуже серйозну ескалацію, а нещодавні атаки по західних областях України поблизу польського кордону можуть бути випробуванням НАТО та готовності союзників допомагати Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24, про це в ефірі програми Rozmowo Piaseckiego заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик.

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Він наголосив, що нинішня ситуація є "дуже серйозною ескалацією з боку Росі". Зокрема ворог намагається відрізати Україну до зими, як у плані військових поставок, так і в плані залізничних питань у самій країні.

Водночас Томчик наголосив, що не може розкривати подробиці інформації, отриманої від американської розвідки. Однак він сказав, що "найближчі місяці, особливо зима, стануть поворотним моментом".

"Росія вважає, що це може бути поворотним моментом у тому, як ведеться війна, і що Україна сьогодні також потребує максимальної підтримки західного світу, щоб пережити війну та мати змогу ефективно захищатися від повітряного нападу", – сказав він.

Росія змінила тактику ударів

За словами польського посадовця, останніми місяцями змінилася тактика та стратегія російських атак.

Як пояснив Томчик, раніше переважали нічні удари, які мали чіткий початок і завершення. Нині ж Росія, за його словами, намагається утримувати Україну в постійній бойовій готовності, здійснюючи атаки практично цілодобово.

Він також заявив, що удари по західній Україні поблизу польського кордону не є випадковими.

"Це випробування НАТО, випробування можливої допомоги союзників", – сказав Томчик.

ЦРУ попереджало Польщу про різні сценарії

Заступник міністра повідомив, що інформація, передана ЦРУ, містила також сценарії розвитку подій, які можуть стосуватися європейських країн.

Серед можливих загроз Томчик назвав саботаж, подальшу ескалацію гібридної війни, а також можливі провокації або інші дії поблизу кордонів країн Балтії та НАТО.

Він підкреслив, що такі сценарії є цілком реальними та потенційно можуть перерости у значно серйознішу ситуацію.

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