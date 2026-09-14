Послы ЕС не пришли к соглашению о продлении санкций против России: Словакия и Франция не изменили своих позиций

В понедельник, 14 сентября, послы стран Евросоюза не смогли достичь консенсуса по вопросу продления индивидуальных санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины. Вопрос будет рассмотрен повторно позднее в тот же день.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

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Внеочередное заседание Комитета постоянных представителей государств ЕС (Coreper) началось в Брюсселе в 9:00 14 сентября.

По словам одного из собеседников издания, во время встречи страны ЕС не смогли достичь необходимого консенсуса. Представители государств договорились провести еще одно заседание позже в этот день, однако точное время его начала пока не определили.

Евросоюзу необходимо успеть принять решение до 15 сентября - именно тогда истекает срок действия действующих индивидуальных санкций.

Санкции могут перестать действовать в отношении более 3 тысяч физических и юридических лиц

Если страны ЕС не договорятся о продлении ограничений в установленный срок, санкции автоматически перестанут действовать в отношении более 3 тысяч физических и юридических лиц.

Большинство из них - представители России.

Речь идет об индивидуальных санкциях, введенных Евросоюзом в связи с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Словакия и Франция требуют исключить Усманова

По данным "Европейской правды", по состоянию на утро 14 сентября Словакия и Франция не согласились отказаться от своих требований относительно санкционного списка.

Словакия настаивает на исключении из списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

Франция присоединилась к требованию в отношении Усманова еще в пятницу, 11 сентября.

Таким образом, именно позиции отдельных государств-членов в настоящее время препятствуют достижению консенсуса по продлению санкций.

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