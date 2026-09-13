Зеленский призвал ЕС не снимать санкции против Усманова, а Фридман заявил: "Это аморально и самоубийственно"

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский бизнес, который платит налоги в бюджет войны, и российские олигархи, без которых невозможно представить путинскую систему, должны чувствовать, что для них нет спокойного места в мире, пока продолжается война РФ против Украины.

Об этом он написал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Санкции должны действовать и в дальнейшем"

"Санкционные режимы партнеров с первого дня войны строились так, чтобы российское руководство не могло обещать приближенным бизнесменам, что они не почувствуют последствий войны. Санкции должны действовать и в дальнейшем так, чтобы со стороны российского бизнеса поступал четкий запрос к российскому руководству о прекращении войны и политики ненависти России к соседям и к Европе", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в то время, "когда украинская экономика для России - это просто мишень, точно не время Европе воспринимать российских олигархов как друзей".

"Когда Россия использует каждый евро и доллар для затягивания войны, это аморально и самоубийственно - давать российскому бизнесу возможность жить так, чтобы не ощущать последствий войны", - заявил Зеленский.

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Позиция в отношении конкретных олигархов

По словам главы государства, Усманов и Фридман – "это именно тот российский бизнес, который должен найти в себе смелость сделать конкретные шаги против войны".

"Пятьсот "шахедов" в сутки - это точно не то время, когда вообще стоит начинать дискуссию об ослаблении санкций, и тем более в отношении лиц, о которых никто не может сказать, как именно они помогли защитить жизни и ограничить возможности Путина продолжать войну. Необходимо и в дальнейшем оказывать всестороннее давление на Россию за войну. Усиливайте санкции против России, а не ослабляйте Украину", - добавил украинский лидер.

Что предшествовало

Напомним, 11 сентября послы стран Евросоюза в очередной раз не смогли согласовать продление персональных санкций за агрессию России из-за позиции Словакии и Франции в отношении лиц, находящихся под санкциями. В частности, Франция хочет исключить из санкционного списка российского олигарха Алишера Усманова.

Французские дипломаты пояснили, что требование Франции снять санкции Евросоюза с российского олигарха Алишера Усманова связано с вопросом национальной безопасности.

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