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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Зеленський закликав ЄС не знімати санкції проти Усманова й Фрідмана: Це аморально та самовбивчо

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський бізнес, який сплачує податки в бюджет війни, та російські олігархи, без яких неможливо уявити путінську систему, повинні відчувати, що для них немає спокійного місця у світі, доки триває війна РФ проти України.

Про це він написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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"Санкції повинні працювати і надалі" 

"Санкційні режими партнерів від першого дня війни будувались так, щоб російське керівництво не могло обіцяти наближеним бізнесменам, що вони не відчують наслідків війни. Санкції повинні працювати й надалі так, щоб з боку російського бізнесу був чіткий запит до російського керівництва на припинення війни та політики ненависті Росії до сусідів і до Європи", - наголосив глава держави.

Він зазначив, що в той час, "коли українська економіка для Росії – це просто мішень, точно не час Європі сприймати російських олігархів як друзів".

"Коли Росія використовує кожне євро і долар для затягування війни, це аморально та самовбивчо – дарувати російському бізнесу можливості жити так, щоб не відчувати наслідків війни", - заявив Зеленський.

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Позиція щодо конкретних олігархів

За словами глави держави, Усманов та Фрідман – "це саме той російський бізнес, який має знайти в собі сміливість зробити конкретні кроки проти війни".

"П’ятсот "шахедів" на добу – це точно не той час, коли взагалі варто починати дискусію про послаблення санкцій, і тим більше щодо осіб, про яких ніхто не може сказати, а як саме вони допомогли захисту життя і скороченню можливості Путіна продовжувати війну. Потрібен і надалі всебічний тиск на Росію за війну. Посилюйте санкції проти Росії, а не послаблюйте Україну", - додав український лідер.

Що передувало

  • Нагадаємо, 11 вересня посли країн Євросоюзу вкотре не змогли погодити продовження персональних санкцій за агресію Росії через позицію Словаччини та Франції щодо осіб, які перебувають під санкціями. Зокрема, Франція хоче вилучити із санкційного переліку російського олігарха Алішера Усманова.
  • Французькі дипломати пояснили, що вимога Франції зняти санкції Євросоюзу з російського олігарха Алішера Усманова повʼязана з питанням національної безпеки.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26955) росія (47716) санкції (9574) Євросоюз (10839)
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Топ коментарі
+8
А втіхаря зустрічатись з Абрамовичем - це потужно і незламно
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13.09.2026 00:32 Відповісти
+3
Яке там "аморально"... Це "загроза нац.безпеки Франції"! Але, "плем'я лідера світу", повинно захищати ЄС і Францію у тому числі... Поки вони будуть вирішувати свої проблеми, поку будуть домовлятися з рф.
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13.09.2026 00:33 Відповісти
+2
Так ти ж сам заявив що завтра кінець війни, чудові переговори з Ху'йлом, мирний трек і тд. От вони вже і почали знімати санкції з рашистів а проти України навпаки почали блокувати допомогу і зброю. А фашист Кушнер вже заявив що переговори були чудові і все тей же план з 28-ми пунктів які подав Ху'йло Тромбу і де одним з пунктів є вивід українських військ з України, вже узгодили. Не знаю чи Зельцман був там коли узгоджували цей чудовий план чи Зельцмана вже ніхто не запитує але факт в тому що Тромб не змінився нінаграм і просуває все ті ж хотєлки Ху'йла по окупації України. Тепер Тромб і Ху'йло масованими ударами по цивільним українцям змушує українців прийняти план Ху'йла-Тромба. Впевнений що поверщ цих 28-ми пунктів Ху'йло вломає Тромба ще кілька пунктів своїх вписати таких як визнання америкою всіх 5-ти окупованих областей територією Сосії. А Зельцмана поставлять перед фактом, ще й пригрозять мовляв нагнувся так вже не йорзай а то буде гірше якщо зірвеш Тромбу ''мирну угоду''. Ось до чого призводять ''переговори'' зайця з ведмедем і вовком. В любому випадку заєць опиниться в супі.
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13.09.2026 00:58 Відповісти

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