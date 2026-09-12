У Франції пояснили позицію щодо скасування санкцій проти Усманова питанням національної безпеки

Вимога Франції зняти санкції Євросоюзу з російського олігарха Алішера Усманова повʼязана з питанням національної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на французькі дипломатичні джерела.

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Що відомо

"Франція є однією з країн, які найбільше залучені до посилення тиску всіма можливими засобами на російську воєнну машину", – заявив співрозмовник видання.

Також він наголосив, що Франція активно залучена й до підтримки України.

"У нас є окреме питання, пов’язане з національною безпекою, і ми хотіли б позитивно відповісти нашим міжнародним партнерам, які звертаються до нас щодо пана Усманова", – пояснив дипломат.

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Що передувало

Нагадаємо, 11 вересня посли країн Євросоюзу вкотре не змогли погодити продовження персональних санкцій за агресію Росії через позицію Словаччини та Франції щодо осіб, які перебувають під санкціями. Зокрема, Франція хоче вилучити із санкційного переліку російського олігарха Алішера Усманова.

2 вересня посли країн ЄС не змогли домовитися про продовження індивідуальних санкцій проти понад 3 тисяч росіян та російських компаній, які винні у порушенні територіальної цілісності України. Перешкодою стала позиція Словаччини.

9 вересня комітет постійних представників ЄС знову не зміг домовитися про продовження індивідуальних санкцій за порушення територіальної цілісності України на один рік. І знову через позицію Словаччини.

Востаннє Рада ЄС продовжила цей санкційний режим у березні 2026 року.

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