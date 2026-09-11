УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17423 відвідувача онлайн
Новини Санкції ЄС проти Росії
1 288 21

Посли ЄС знову не продовжили санкції проти РФ через позицію Словаччини та Франції

ЄС не продовжив санкції проти РФ

Сьогодні, 11 вересня, посли країн Євросоюзу вкотре не змогли погодити продовження персональних санкцій за агресію Росії через позицію двох країн щодо осіб, які перебувають під санкціями.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, за його словами, посли ЄС знову не змогли продовжити дію санкцій проти РФ. Наступна зустріч відбудеться в понеділок - за день до завершення терміну їхньої дії 15 вересня.

"Словаччина досі наполягає на виключенні із санкційного списку Усманова та Фрідмана, але ситуація ускладнилася, оскільки Франція також хоче вилучити Усманова з цього переліку", – розповів він.

Читайте: Каллас хоче передати Європейській прокуратурі справи про обхід санкцій РФ, - Politico

Що передувало

  • 2 вересня посли країн ЄС не змогли домовитися про продовження індивідуальних санкцій проти понад 3 тисяч росіян та російських компаній, які винні у порушенні територіальної цілісності України. Перешкодою стала позиція Словаччини.
  • 9 вересня комітет постійних представників ЄС знову не зміг домовитися про продовження індивідуальних санкцій за порушення територіальної цілісності України на один рік. І знову через позицію Словаччини.
  • Востаннє Рада ЄС продовжила цей санкційний режим у березні 2026 року.

Також читайте: ЄС посилюватиме тиск, щоб зсунути Росію з поля бою до столу переговорів, - Кошта

Автор: 

санкції (9570) Словаччина (1046) Франція (2800) Йозвяк Рікард (166)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Никчемная и ничтожная Европа. Все ваши разговоры о поддержке Украины-до"кисты"имени Каменских. Шоб вы сдохли, ублюдки. Бабла распихиваете кацапское по карманам когда Украина захлёбывается кровью.
показати весь коментар
11.09.2026 20:10 Відповісти
+2
Мразі!! Скоріше б рашка нахрила вас усіх своїм ракетно-шахедним тазом!!!
показати весь коментар
11.09.2026 20:12 Відповісти
+2
Більше всього СПГ газу з терміналу Ямал в цьому році закупила з великим відривом Франція, потім Бельгія та на третьому місці Іспанія. Данім від міжнородної моніторінгово-аналітичної платформи у сфірі СПГ-Kpler.

Це все що нужно знати про ціх евро кооліціянтів-ліцемірних уродів
показати весь коментар
11.09.2026 20:21 Відповісти

Завантаження...

 
 