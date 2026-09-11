Посли ЄС знову не продовжили санкції проти РФ через позицію Словаччини та Франції

Сьогодні, 11 вересня, посли країн Євросоюзу вкотре не змогли погодити продовження персональних санкцій за агресію Росії через позицію двох країн щодо осіб, які перебувають під санкціями.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Так, за його словами, посли ЄС знову не змогли продовжити дію санкцій проти РФ. Наступна зустріч відбудеться в понеділок - за день до завершення терміну їхньої дії 15 вересня.

"Словаччина досі наполягає на виключенні із санкційного списку Усманова та Фрідмана, але ситуація ускладнилася, оскільки Франція також хоче вилучити Усманова з цього переліку", – розповів він.

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Що передувало

2 вересня посли країн ЄС не змогли домовитися про продовження індивідуальних санкцій проти понад 3 тисяч росіян та російських компаній, які винні у порушенні територіальної цілісності України. Перешкодою стала позиція Словаччини.

9 вересня комітет постійних представників ЄС знову не зміг домовитися про продовження індивідуальних санкцій за порушення територіальної цілісності України на один рік. І знову через позицію Словаччини.

Востаннє Рада ЄС продовжила цей санкційний режим у березні 2026 року.

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