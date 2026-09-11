Каллас хоче передати Європейській прокуратурі справи про обхід санкцій РФ, - Politico

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас хоче, щоб Європейська прокуратура розслідувала постачання підсанкційних товарів до РФ та відмивання коштів на користь Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зокрема пропонується передати Європейській прокуратурі (EPPO) нагляд за справами щодо обходу санкцій. Тоді EPPO зможе розслідувати випадки постачання підсанкційних товарів до Росії або відмивання грошей на користь Кремля.

Каллас обговорила ідею з послами країн ЄС

Таку ідею Каллас озвучила під час зустрічі з послами країн-членів ЄС у середу, проте конкретних пропозицій на цьому етапі глава дипломатії ЄС не висунула.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує збільшувати "тіньовий" флот газовозів. Це дозволить їй оминати санкції ЄС

За даними видання, цей захід дозволить європейським прокурорам притягувати до відповідальності осіб, які перебувають у межах самого блоку та порушують правила щодо співпраці з російськими та білоруськими суб’єктами, що перебувають під санкціями, або беруть участь у заборонених операціях.

EPPO може отримати нові повноваження

Нині забезпеченню дотримання санкцій ЄС заважають розбіжності у національних законах та різні підходи прокурорів у 27 столицях.

Наразі до компетенції Європейської прокуратури (EPPO) входить розслідування та притягнення до відповідальності за тяжкі злочини організованої злочинності, зокрема відмивання грошей, корупцію та транскордонне шахрайство. Забезпечення дотримання міжнародних санкцій стане важливим доповненням до її повноважень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мережу обходу санкцій для поставок російському ВПК викрили в Австрії