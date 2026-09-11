Каллас хочет передать Европейской прокуратуре дела об обходе санкций в отношении РФ, — Politico

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас хочет, чтобы Европейская прокуратура расследовала поставки товаров, подпадающих под санкции, в РФ и отмывание средств в пользу Кремля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

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В частности, предлагается передать Европейской прокуратуре (EPPO) надзор за делами, связанными с обходом санкций. Тогда EPPO сможет расследовать случаи поставок товаров, подпадающих под санкции, в Россию или отмывания денег в пользу Кремля.

Каллас обсудила эту идею с послами стран ЕС

Такую идею Каллас озвучила во время встречи с послами стран-членов ЕС в среду, однако конкретных предложений на данном этапе глава дипломатии ЕС не выдвинула.

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По данным издания, эта мера позволит европейским прокурорам привлекать к ответственности лиц, находящихся на территории самого блока и нарушающих правила сотрудничества с российскими и белорусскими субъектами, подпадающими под санкции, или участвующих в запрещенных операциях.

EPPO может получить новые полномочия

В настоящее время обеспечению соблюдения санкций ЕС мешают расхождения в национальных законах и разные подходы прокуроров в 27 столицах.

В настоящее время в компетенцию Европейской прокуратуры (EPPO) входит расследование и привлечение к ответственности за тяжкие преступления организованной преступности, в частности отмывание денег, коррупцию и трансграничное мошенничество. Обеспечение соблюдения международных санкций станет важным дополнением к ее полномочиям.

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