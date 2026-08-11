В Австрии раскрыли сеть обхода санкций для поставок российскому ВПК

Дирекция государственной безопасности и разведки Австрии (DSN) раскрыла международную сеть, которая в обход санкций Евросоюза поставляла промышленное оборудование для российского ВПК.

Об этом сообщило МВД страны, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В центре расследования оказалась компания, расположенная в Вене, через которую планировалось закупать высокоспециализированную промышленную продукцию для российской оборонной промышленности", — говорится в сообщении.

Расследование установило, что компания была целенаправленно создана для поставок в Россию подпадающих под санкции промышленных товаров — в частности, станков с числовым программным управлением, а также специализированных инструментов для металлообработки.

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Чтобы скрыть истинные маршруты поставок, подозреваемые использовали международную сеть компаний в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге, Беларуси, Кыргызстане, Южной Корее, Польше и Литве.

"С помощью поддельных сертификатов конечного пользователя (документов о конечном месте назначения товара) у европейских производителей создавалось впечатление, что продукция останется в третьих странах. На самом деле она предназначалась для компаний, связанных с российской государственной корпорацией "Ростех". По данным расследования, товары, в частности, использовались для производства двигателей для крылатых ракет и боевых самолетов, а также другого военного оборудования", — говорится в сообщении.

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Поставки на миллионы евро

20 августа 2025 года одновременно были проведены обыски на четырех объектах. В ходе них было изъято около 40 носителей данных.

Анализ изъятых материалов показал, что промышленные товары для российских военных закупались еще с 2019 года. После ужесточения санкций цепочки поставок организовали через третьи страны — в частности, Гонконг и Турцию.

Начиная с 2022 года удалось документально подтвердить поставки российским оборонным предприятиям на общую сумму более 3,3 млн евро. Оборот, полученный в Австрии, превысил 700 тысяч евро.

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Задержание

13 мая 2026 года был задержан 28-летний руководитель и совладелец компании — гражданин Беларуси. Одновременно были изъяты подпадающие под санкции станки с числовым программным управлением и специализированные инструменты стоимостью около 140 тысяч евро. Подозреваемый находится под стражей.

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