Мережу обходу санкцій для поставок російському ВПК викрили в Австрії

Дирекція державної безпеки та розвідки Австрії (DSN) викрила міжнародну мережу, що в обхід санкцій Євросоюзу поставляла промислове обладнання для російського ВПК.

Про це повідомило МВС країни, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У центрі розслідування опинилася компанія, розташована у Відні, через яку планувалося закуповувати високоспеціалізовану промислову продукцію для російської оборонної промисловості", - йдеться в повідомленні.

Розслідування встановило, що компанію цілеспрямовано створили для постачання до Росії підсанкційних промислових товарів - зокрема верстатів із числовим програмним керуванням, а також спеціалізованих інструментів для металообробки.

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Щоб приховати справжні маршрути поставок, підозрювані використовували міжнародну мережу компаній у Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Гонконзі, Білорусі, Киргизстані, Південній Кореї, Польщі та Литві.

"За допомогою підроблених сертифікатів кінцевого користувача (документів про кінцеве місце призначення товару) європейським виробникам створювали враження, що продукція залишатиметься у третіх країнах. Насправді вона призначалася для компаній, пов'язаних із російською державною корпорацією "Ростех". За даними розслідування, товари, зокрема, використовувалися для виробництва двигунів для крилатих ракет і бойових літаків, а також іншого військового обладнання", - йдеться в повідомленні.

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Поставки на мільйони євро

20 серпня 2025 року одночасно провели обшуки на чотирьох об'єктах. Під час них було вилучено близько 40 носіїв даних.

Аналіз вилучених матеріалів показав, що промислові товари для російських військових користувачів закуповувалися ще з 2019 року. Після посилення санкцій ланцюги постачання організували через треті країни - зокрема Гонконг і Туреччину.

Починаючи з 2022 року вдалося документально підтвердити поставки російським оборонним підприємствам на загальну суму понад 3,3 млн євро. Оборот, отриманий в Австрії, перевищив 700 тисяч євро.

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Затримання

13 травня 2026 року затримали 28-річного керівника та співвласника компанії — громадянина Білорусі. Одночасно було вилучено підсанкційні верстати з числовим програмним керуванням та спеціалізовані інструменти вартістю близько 140 тисяч євро. Підозрюваний перебуває під вартою.

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