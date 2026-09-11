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Новости Санкции ЕС против России
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Послы ЕС вновь не продлили санкции против РФ из-за позиции Словакии и Франции

ЕС не продлил санкции против РФ

Сегодня, 11 сентября, послы стран Евросоюза в очередной раз не смогли согласовать продление персональных санкций в связи с агрессией России из-за позиции двух стран в отношении лиц, подпадающих под санкции.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

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Так, по его словам, послы ЕС вновь не смогли продлить действие санкций против РФ. Следующая встреча состоится в понедельник - за день до истечения срока их действия 15 сентября.

"Словакия по-прежнему настаивает на исключении из санкционного списка Усманова и Фридмана, но ситуация осложнилась, поскольку Франция также хочет исключить Усманова из этого списка", — рассказал он.

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Что предшествовало

  • 2 сентября послы стран ЕС не смогли договориться о продлении индивидуальных санкций против более чем 3 тысяч россиян и российских компаний, виновных в нарушении территориальной целостности Украины. Препятствием стала позиция Словакии.
  • 9 сентября комитет постоянных представителей ЕС вновь не смог договориться о продлении индивидуальных санкций за нарушение территориальной целостности Украины на один год. И снова из-за позиции Словакии.
  • В последний раз Совет ЕС продлил этот санкционный режим в марте 2026 года.

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Автор: 

санкции (12548) Словакия (1210) Франция (3844) Йозвяк Рикард (144)
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Топ комментарии
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Никчемная и ничтожная Европа. Все ваши разговоры о поддержке Украины-до"кисты"имени Каменских. Шоб вы сдохли, ублюдки. Бабла распихиваете кацапское по карманам когда Украина захлёбывается кровью.
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11.09.2026 20:10 Ответить
+2
Мразі!! Скоріше б рашка нахрила вас усіх своїм ракетно-шахедним тазом!!!
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11.09.2026 20:12 Ответить
+2
Більше всього СПГ газу з терміналу Ямал в цьому році закупила з великим відривом Франція, потім Бельгія та на третьому місці Іспанія. Данім від міжнородної моніторінгово-аналітичної платформи у сфірі СПГ-Kpler.

Це все що нужно знати про ціх евро кооліціянтів-ліцемірних уродів
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11.09.2026 20:21 Ответить

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