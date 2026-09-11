Послы ЕС вновь не продлили санкции против РФ из-за позиции Словакии и Франции
Сегодня, 11 сентября, послы стран Евросоюза в очередной раз не смогли согласовать продление персональных санкций в связи с агрессией России из-за позиции двух стран в отношении лиц, подпадающих под санкции.
Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.
Так, по его словам, послы ЕС вновь не смогли продлить действие санкций против РФ. Следующая встреча состоится в понедельник - за день до истечения срока их действия 15 сентября.
"Словакия по-прежнему настаивает на исключении из санкционного списка Усманова и Фридмана, но ситуация осложнилась, поскольку Франция также хочет исключить Усманова из этого списка", — рассказал он.
Что предшествовало
- 2 сентября послы стран ЕС не смогли договориться о продлении индивидуальных санкций против более чем 3 тысяч россиян и российских компаний, виновных в нарушении территориальной целостности Украины. Препятствием стала позиция Словакии.
- 9 сентября комитет постоянных представителей ЕС вновь не смог договориться о продлении индивидуальных санкций за нарушение территориальной целостности Украины на один год. И снова из-за позиции Словакии.
- В последний раз Совет ЕС продлил этот санкционный режим в марте 2026 года.
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Це все що нужно знати про ціх евро кооліціянтів-ліцемірних уродів