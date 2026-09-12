Во Франции объяснили позицию по отмене санкций против Усманова вопросом национальной безопасности
Требование Франции снять санкции Евросоюза с российского олигарха Алишера Усманова связано с вопросом национальной безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на французские дипломатические источники.
Что известно
"Франция является одной из стран, которые наиболее активно участвуют в усилении давления всеми возможными средствами на российскую военную машину", — заявил собеседник издания.
Также он подчеркнул, что Франция активно участвует и в поддержке Украины.
"У нас есть отдельный вопрос, связанный с национальной безопасностью, и мы хотели бы дать положительный ответ нашим международным партнерам, которые обращаются к нам по поводу господина Усманова", — пояснил дипломат.
Что предшествовало
Напомним, 11 сентября послы стран Евросоюза в очередной раз не смогли согласовать продление персональных санкций за агрессию России из-за позиции Словакии и Франции в отношении лиц, находящихся под санкциями. В частности, Франция хочет исключить из санкционного списка российского олигарха Алишера Усманова.
- 2 сентября послы стран ЕС не смогли договориться о продлении индивидуальных санкций против более чем 3 тысяч россиян и российских компаний, виновных в нарушении территориальной целостности Украины. Препятствием стала позиция Словакии.
- 9 сентября комитет постоянных представителей ЕС вновь не смог договориться о продлении индивидуальных санкций за нарушение территориальной целостности Украины на один год. И снова из-за позиции Словакии.
- Последний раз Совет ЕС продлил этот санкционный режим в марте 2026 года.
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