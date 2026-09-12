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Новости Санкции ЕС против России
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Во Франции объяснили позицию по отмене санкций против Усманова вопросом национальной безопасности

Франция о санкциях против Усманова

Требование Франции снять санкции Евросоюза с российского олигарха Алишера Усманова связано с вопросом национальной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на французские дипломатические источники.

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Что известно

"Франция является одной из стран, которые наиболее активно участвуют в усилении давления всеми возможными средствами на российскую военную машину", — заявил собеседник издания.

Также он подчеркнул, что Франция активно участвует и в поддержке Украины.

"У нас есть отдельный вопрос, связанный с национальной безопасностью, и мы хотели бы дать положительный ответ нашим международным партнерам, которые обращаются к нам по поводу господина Усманова", — пояснил дипломат.

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Что предшествовало

Напомним, 11 сентября послы стран Евросоюза в очередной раз не смогли согласовать продление персональных санкций за агрессию России из-за позиции Словакии и Франции в отношении лиц, находящихся под санкциями. В частности, Франция хочет исключить из санкционного списка российского олигарха Алишера Усманова.

  • 2 сентября послы стран ЕС не смогли договориться о продлении индивидуальных санкций против более чем 3 тысяч россиян и российских компаний, виновных в нарушении территориальной целостности Украины. Препятствием стала позиция Словакии.
  • 9 сентября комитет постоянных представителей ЕС вновь не смог договориться о продлении индивидуальных санкций за нарушение территориальной целостности Украины на один год. И снова из-за позиции Словакии.
  • Последний раз Совет ЕС продлил этот санкционный режим в марте 2026 года.

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Автор: 

санкции (12551) Франция (3845) Усманов Алишер (9)
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Топ комментарии
+17
Та **** там - гроші ж не пахнуть, навіть якщо і криваві. Не дарма ж в Одесі кажуть - "що не можна купити за гроші, можна купити за великі гроші", а у того османа їх там кури не клюють. От і з'явилась ця відмазка, яка "повʼязана з питанням національної безпеки"
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12.09.2026 19:55 Ответить
+15
Шекелів завіз от і знімають санкції. Ще вони нам про корупцію щось будуть розказувати. Залишились санкції на Гіві і Моторолу. В пи****ду всі ваші санкції, і ваш гнилий Євросоюз, тварюки продажні
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12.09.2026 20:00 Ответить
+9
яким чином санкції проти усманова загрожують національній безпеці Франції? Кругом бариги.
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12.09.2026 20:14 Ответить

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