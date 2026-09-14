Посли ЄС не домовилися про продовження санкцій проти Росії: Словаччина і Франція не змінили позицій

У понеділок, 14 вересня, посли країн Євросоюзу не змогли досягти консенсусу щодо продовження індивідуальних санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності України. Питання розглянуть повторно пізніше цього ж дня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на трьох дипломатів ЄС.

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Позачергове засідання Комітету постійних представників держав ЄС (Coreper) розпочалося у Брюсселі о 9:00 14 вересня.

За словами одного зі співрозмовників видання, під час зустрічі країни ЄС не змогли досягти необхідного консенсусу. Представники держав домовилися провести ще одне засідання пізніше цього дня, однак точний час його початку поки не визначили.

Євросоюзу необхідно встигнути ухвалити рішення до 15 вересня — саме тоді спливає термін дії чинних індивідуальних санкцій.

Санкції можуть припинити діяти для понад 3 тисяч осіб та компаній

Якщо країни ЄС не домовляться про продовження обмежень у встановлений термін, санкції автоматично припинять діяти щодо понад 3 тисяч фізичних та юридичних осіб.

Більшість із них - представники Росії.

Йдеться про індивідуальні санкції, запроваджені Євросоюзом у зв'язку з порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

Словаччина та Франція вимагають виключити Усманова

За даними "Європейської правди", станом на ранок 14 вересня Словаччина та Франція не погодилися відмовитися від своїх вимог щодо санкційного списку.

Словаччина наполягає на виключенні зі списку російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова.

Франція приєдналася до вимоги щодо Усманова ще у п'ятницю, 11 вересня.

Таким чином, саме позиції окремих держав-членів наразі перешкоджають досягненню консенсусу щодо продовження санкцій.

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