РФ попытается заставить Украину пережить еще одну холодную зиму, - Науседа

В ближайшие месяцы РФ не изменит своего агрессивного поведения, а мирные переговоры могут возобновиться весной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом перед началом Европейского арктического саммита, который проходит 14 сентября в Рованиеми (Финляндия), заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

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"Я предполагаю, что Россия воспользуется еще одной возможностью проверить стойкость украинского народа. Она попытается заставить украинцев пережить еще одну холодную зиму", - отметил Науседа.

При этом он добавил, что в ближайшее время не стоит ожидать изменения поведения страны-агрессора.

"Я думаю, что в любых мирных переговорах, которые сейчас ожидаются, будет достигнут ограниченный прогресс. В лучшем случае можно ожидать, что мирные переговоры возобновятся следующей весной", - отметил президент Литвы.

Россия угрожает всем

Он подчеркнул, что российская угроза не ограничивается странами Балтии или Польшей.

"Для меня это четкий сигнал, что на этот раз Россия бросает вызов всем нам. Мы не должны говорить только о конкретных географических регионах, поскольку намерения России гораздо шире - она стремится проверить верховенство права, наш образ жизни и демократию", - подчеркнул Науседа.

Он добавил, что Москва, вероятно, будет прилагать дополнительные усилия в этом направлении.

"Было бы наивно ожидать, что Арктика останется свободной от таких угроз", - отметил президент Литвы.

Науседа призвал НАТО усилить военное присутствие в Арктике

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО усилить военное присутствие в Арктическом регионе. Он подчеркнул, что Европейский Союз и Альянс должны не дублировать работу друг друга, а взаимно дополнять ее.

"Европа должна выполнить свою часть работы – укреплять экономическую устойчивость и взаимосвязанность. В то же время НАТО должно воспользоваться возможностью для усиления военного присутствия и развертывания сил в этом регионе", – заявил Науседа.

Сдерживание России является ключевым фактором

По словам литовского президента, одной из главных задач является обеспечение эффективного сдерживания России.

"Если мы демонстрируем надежность, действуем активно и реагируем на угрозы, то можем рассчитывать на достаточный уровень сдерживания, чтобы Россия не решалась проверять нашу способность защищаться", - отметил он.

Науседа также обратил внимание на рост присутствия Китая в Арктике. По его словам, в настоящее время оно носит преимущественно исследовательский и научный характер, однако в будущем может дополниться военной активностью.

Литва призывает к совместному подходу к безопасности

Президент Литвы подчеркнул, что безопасность Арктического региона и Балтийского моря взаимосвязаны.

Поэтому, по его словам, страны должны применять совместный подход к обеспечению безопасности в регионе и координировать усилия для противодействия потенциальным угрозам.

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