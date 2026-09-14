РФ спробує змусити Україну пережити ще одну холодну зиму, - Науседа

РФ найближчими місяцями не змінить агресивної поведінки, а мирні переговори можуть відновитися навесні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед початком Європейського арктичного саміту, який проходить 14 вересня в Рованіємі (Фінляндія) заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Я припускаю, що Росія скористається ще однією можливістю перевірити стійкість українського народу. Вона спробує змусити українців пережити ще одну холодну зиму", – зазначив Науседа.

Та додав, що найближчим часом не слід очікувати зміни поведінки країни-агресорки.

"Я думаю, що в будь-яких мирних переговорах, які зараз очікуються, буде досягнуто обмеженого прогресу. У найкращому разі можна очікувати, що мирні переговори відновляться наступної весни", – зазначив президент Литви.

Росія загрожує усім

Він наголосив, що російська загроза не обмежується країнами Балтії чи Польщею.

"Для мене це чіткий сигнал, що цього разу Росія кидає виклик усім нам. Ми не повинні говорити лише про конкретні географічні регіони, оскільки наміри Росії значно ширші – вона прагне перевірити верховенство права, наш спосіб життя та демократію", – наголосив Науседа.

Він додав, що Москва, ймовірно, докладатиме додаткових зусиль у цьому напрямку.

"Було б наївно очікувати, що Арктика залишиться вільною від таких загроз", – зауважив президент Литви.

Науседа закликав НАТО посилити військову присутність в Арктиці

Президент Литви Гітанас Науседа закликав НАТО посилити військову присутність в Арктичному регіоні. Він наголосив, що Європейський Союз і Альянс мають не дублювати роботу один одного, а взаємно доповнювати її.

"Європа має зробити свою частину роботи – зміцнювати економічну стійкість і взаємопов’язаність. Водночас НАТО має скористатися можливістю для посилення військової присутності та розгортання сил у цьому регіоні", – заявив Науседа.

Стримування Росії є ключовим фактором

За словами литовського президента, одним із головних завдань є забезпечення ефективного стримування Росії.

"Якщо ми демонструємо надійність, діємо активно й реагуємо на загрози, то можемо розраховувати на достатній рівень стримування, щоб Росія не наважувалася перевіряти нашу здатність захищатися", – зазначив він.

Науседа також звернув увагу на зростання присутності Китаю в Арктиці. За його словами, нині вона переважно має дослідницький та науковий характер, однак у майбутньому може доповнитися військовою активністю.

Литва закликає до спільного підходу до безпеки

Президент Литви наголосив, що безпека Арктичного регіону та Балтійського моря є взаємопов’язаною.

Тому, за його словами, країни мають застосовувати спільний підхід до забезпечення безпеки в регіоні та координувати зусилля для протидії потенційним загрозам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський: Російський тероризм не просто стукає у двері – він уже в домі