Молдова может стать следующей целью Путина, - экс-директор ЦРУ Петреус

Молдова может стать следующей целью российского диктатора Владимира Путина, поскольку она значительно уязвимее стран Балтии и не является членом НАТО. Такую угрозу видит бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Об этом сообщает Digi24, передает Цензор.НЕТ.

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Как отметил Петреус, возможность российской агрессии против стран Балтии обсуждается уже давно, однако Молдова, по его мнению, находится в гораздо более уязвимом положении.

"Путин постоянно пытается воссоздать Советский Союз. Не думаю, что Литва станет следующей страной. Молдова — гораздо более вероятный вариант, поскольку она гораздо уязвимее в этом плане", — заявил бывший директор ЦРУ.

Петреус также считает, что большинство европейских государств недостаточно подготовлены к потенциальной российской агрессии. По его словам, они до сих пор не осуществили достаточно масштабных изменений в сфере безопасности, обороны и подходах к ведению войны.

Заявление Петреуса прозвучало после российских атак вблизи украинско-польской границы. 13 сентября РФ атаковала локомотив пассажирского поезда и грузовик. Сам Петреус в это время находился в другом поезде на станции Ягодин.

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