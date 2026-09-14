Молдова может стать следующей целью Путина, - экс-директор ЦРУ Петреус
Молдова может стать следующей целью российского диктатора Владимира Путина, поскольку она значительно уязвимее стран Балтии и не является членом НАТО. Такую угрозу видит бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.
Об этом сообщает Digi24, передает Цензор.НЕТ.
Как отметил Петреус, возможность российской агрессии против стран Балтии обсуждается уже давно, однако Молдова, по его мнению, находится в гораздо более уязвимом положении.
"Путин постоянно пытается воссоздать Советский Союз. Не думаю, что Литва станет следующей страной. Молдова — гораздо более вероятный вариант, поскольку она гораздо уязвимее в этом плане", — заявил бывший директор ЦРУ.
Петреус также считает, что большинство европейских государств недостаточно подготовлены к потенциальной российской агрессии. По его словам, они до сих пор не осуществили достаточно масштабных изменений в сфере безопасности, обороны и подходах к ведению войны.
Заявление Петреуса прозвучало после российских атак вблизи украинско-польской границы. 13 сентября РФ атаковала локомотив пассажирского поезда и грузовик. Сам Петреус в это время находился в другом поезде на станции Ягодин.
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