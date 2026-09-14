Молдова може стати наступною ціллю Путіна, - ексдиректор ЦРУ Петреус

Молдова може стати наступною ціллю російського диктатора Володимира Путіна, оскільки вона значно вразливіша за країни Балтії та не є членом НАТО. Таку загрозу бачить колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

Про це повідомляє Digi24, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначив Петреус, можливість російської агресії проти країн Балтії обговорюють уже тривалий час, однак Молдова, на його думку, перебуває у значно вразливішому становищі.

"Путін постійно намагається відтворити Радянський Союз. Не думаю, що Литва стане наступною країною. Молдова – набагато ймовірніша, оскільки вона набагато вразливіша в цьому плані", – заявив колишній директор ЦРУ.

Петреус також вважає, що більшість європейських держав недостатньо підготовлені до потенційної російської агресії. За його словами, вони досі не здійснили достатньо масштабних змін у сфері безпеки, оборони та підходах до ведення війни.

Заява Петреуса пролунала після російських атак поблизу українсько-польського кордону. 13 вересня РФ атакувала локомотив пасажирського поїзда та вантажівку. Сам Петреус у цей час перебував в іншому поїзді на станції Ягодин.

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