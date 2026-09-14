Молдова може стати наступною ціллю Путіна, - ексдиректор ЦРУ Петреус
Молдова може стати наступною ціллю російського диктатора Володимира Путіна, оскільки вона значно вразливіша за країни Балтії та не є членом НАТО. Таку загрозу бачить колишній директор ЦРУ Девід Петреус.
Про це повідомляє Digi24, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначив Петреус, можливість російської агресії проти країн Балтії обговорюють уже тривалий час, однак Молдова, на його думку, перебуває у значно вразливішому становищі.
"Путін постійно намагається відтворити Радянський Союз. Не думаю, що Литва стане наступною країною. Молдова – набагато ймовірніша, оскільки вона набагато вразливіша в цьому плані", – заявив колишній директор ЦРУ.
Петреус також вважає, що більшість європейських держав недостатньо підготовлені до потенційної російської агресії. За його словами, вони досі не здійснили достатньо масштабних змін у сфері безпеки, оборони та підходах до ведення війни.
Заява Петреуса пролунала після російських атак поблизу українсько-польського кордону. 13 вересня РФ атакувала локомотив пасажирського поїзда та вантажівку. Сам Петреус у цей час перебував в іншому поїзді на станції Ягодин.
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