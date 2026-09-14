Wildberries закупает почти полмиллиона квадратных метров металлической сетки после атак дронов

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries объявил тендер на закупку 478 тыс. квадратных метров оцинкованной металлической сетки для восьми регионов, где расположены логистические комплексы компании. Такая площадь эквивалентна примерно 67 стандартным футбольным полям.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, тендер был объявлен в начале августа. Цель закупки непосредственно в документации не указана, однако собеседник российских СМИ на промышленном предприятии предположил, что сетку планируют использовать для защиты складов от атак беспилотников.

Согласно предложениям участников тендера, один квадратный метр материала стоит от 154 до 474 рублей. Таким образом, общая стоимость закупки может составить от 73,6 млн до 226,5 млн рублей.

В заявке указано, что диаметр проволоки должен составлять не более 2,5 мм, а поставить материал необходимо в течение недели.

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На возможное обустройство дополнительной защиты от атак дронов, по данным российских журналистов, указывает и другой тендер Wildberries — на закупку кремнеземной ткани для 14 объектов компании. Этот материал выдерживает длительное воздействие температур до 1000–1200 градусов и может использоваться в качестве противопожарного барьера.

По оценкам российских СМИ, с середины июля под атаки попали как минимум 22 крупных склада Wildberries, часть из которых была полностью уничтожена. По состоянию на 17 августа площадь сгоревших или выведенных из эксплуатации складских помещений могла составить около 2,4 млн квадратных метров, или 43% от общих мощностей компании.

Убытки Wildberries от атак беспилотников оцениваются в 100–200 млрд рублей.

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