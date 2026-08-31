Украинские дроны массированно атаковали Екатеринбург: один из БПЛА упал возле склада Wildberries

Украинские беспилотники днем 31 августа подвергли массированной атаке Свердловскую область РФ. В Екатеринбурге один из дронов упал в нескольких метрах от распределительного центра Wildberries, который, по данным украинских мониторинговых ресурсов, был целью атаки. Сам склад, по заявлению компании, не пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские издания со ссылкой на местные власти и мониторинговые каналы.

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Власти РФ подтвердили попадания и пожары

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил о попадании беспилотников и их обломков в жилые дома и логистический центр.

"Зафиксированы попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация о пострадавших уточняется. Зафиксированы возгорания", — заявил Паслер.

Представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога уточнил, что атаке подвергся Екатеринбург.

По информации СМИ, целью был распределительный центр маркетплейса Wildberries. В район склада якобы долетел один беспилотник, который упал в нескольких метрах от объекта.

В Wildberries заявили, что во время атаки персонал был эвакуирован. В то же время компания утверждает, что сам логистический комплекс повреждений не получил.

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Один из дронов попал в жилой комплекс

Также один из беспилотников попал в жилой комплекс "Утес" в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Жители рассказали, что в нескольких квартирах выбило окна и обрушились стены. Людей временно не пускают в дом и размещают в подвале соседней школы.

Официальных данных о пострадавших на момент сообщения нет.

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За полтора месяца атаковано 23 центра Wildberries

По подсчётам российских СМИ, атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries начались 18 июля. За полтора месяца ударам подверглись 23 распределительных центра в 16 регионах РФ.

Издание также приводит оценку аналитиков Data Insight, согласно которой прямые потери Wildberries от повреждения инфраструктуры к середине августа могли составить 147–223 млрд рублей, а потери продавцов товаров - 445-507 млрд рублей. Общие убытки оценивались в сумму до 800 млрд рублей.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял, что атаки украинских дронов якобы не привели к "критическим последствиям" для России. В то же время 24 августа он подписал указ, разрешающий передавать под временное государственное управление предприятия и объекты, владельцы которых не обеспечили их защиту от атак БПЛА.

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