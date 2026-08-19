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Критических последствий от ударов Украины по РФ нет, но ущерб они наносят, - Путин

Путин прокомментировал удары Украины по России

Российский диктатор заявил, что критических последствий от ударов Украины по РФ нет, однако они наносят ущерб.

Об этом он сказал на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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По его словам, на темпы экономического роста в России влияет ряд факторов, в частности "внешнее давление и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры".

"Конечно, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но ущерб они нам, безусловно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем, видим и знаем", - добавил российский диктатор.

Читайте: Путин под давлением, но НАТО угрожают гибридные атаки, - британский полковник Бреттон-Гордон

Автор: 

путин владимир (21816) россия (89260)
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Топ комментарии
+10
Ну нема критичних наслідків, то й нехай! Будемо продрвжувати пи...дити, допоки не настануть!
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19.08.2026 15:53 Ответить
+4
Ну це тільки початок
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19.08.2026 15:50 Ответить
+4
Ну так если "критических последствий нет", то ты (путин) в целом не против и Украина может продолжать, правильно ?
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19.08.2026 16:37 Ответить

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