Критических последствий от ударов Украины по РФ нет, но ущерб они наносят, - Путин

Российский диктатор заявил, что критических последствий от ударов Украины по РФ нет, однако они наносят ущерб.

Об этом он сказал на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По его словам, на темпы экономического роста в России влияет ряд факторов, в частности "внешнее давление и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры".

"Конечно, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но ущерб они нам, безусловно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем, видим и знаем", - добавил российский диктатор.

Читайте: Путин под давлением, но НАТО угрожают гибридные атаки, - британский полковник Бреттон-Гордон