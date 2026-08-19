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Критических последствий от ударов Украины по РФ нет, но ущерб они наносят, - Путин
Российский диктатор заявил, что критических последствий от ударов Украины по РФ нет, однако они наносят ущерб.
Об этом он сказал на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
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По его словам, на темпы экономического роста в России влияет ряд факторов, в частности "внешнее давление и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры".
"Конечно, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но ущерб они нам, безусловно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем, видим и знаем", - добавил российский диктатор.
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+10 igor shmatko
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+4 Oleg #616413
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