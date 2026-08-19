Критичних наслідків від ударів України по РФ немає, але шкоди вони завдають, - Путін

Російський диктатор заявив, що критичних наслідків від ударів України по РФ немає, проте вони завдають шкоди.

Про це він сказав на засіданні ради зі стратегічного розвитку та національних проєктів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Подробиці

За його словами, на економічні темпи у Росії впливає низка чинників, зокрема "зовнішній тиск і терористичні атаки на об’єкти промисловості та інфраструктури".

"Звісно, критичних наслідків від таких атак немає, не було і бути не може. Але шкоди вони нам, безумовно, завдають, це очевидно. Ми це розуміємо, бачимо і знаємо", - додав російський диктатор.

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