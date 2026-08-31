Українські дрони масовано атакували Єкатеринбург: один із БпЛА впав біля складу Wildberries
Українські безпілотники вдень 31 серпня масовано атакували Свердловську область РФ. У Єкатеринбурзі один із дронів упав за кілька метрів від розподільчого центру Wildberries, який, за даними українських моніторингових ресурсів, був ціллю атаки. Сам склад, за заявою компанії, пошкоджень не зазнав.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські видання із посиланням на місцеву владу та моніторингові канали.
Влада РФ підтвердила влучання та пожежі
Губернатор Свердловської області Денис Паслер заявив про влучання безпілотників та їхніх уламків у житлові будинки і логістичний центр.
"Є влучання безпілотників та уламків у житлові будинки і логістичний центр. Жертв немає. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Зафіксовані займання", – заявив Паслер.
Представник президента РФ в Уральському федеральному окрузі Артем Жога уточнив, що атаки зазнав Єкатеринбург.
За інформацією ЗМІ, ціллю був розподільчий центр маркетплейсу Wildberries. До району складу нібито долетів один безпілотник, який упав за кілька метрів від об'єкта.
У Wildberries заявили, що під час атаки персонал евакуювали. Водночас компанія стверджує, що сам логістичний комплекс пошкоджень не отримав.
Один із дронів влучив у житловий комплекс
Також один із безпілотників влучив у житловий комплекс "Утес" у Чкаловському районі Єкатеринбурга.
Мешканці розповіли , що в кількох квартирах вибило вікна та обвалилися стіни. Людей тимчасово не пускають до будинку та розміщують у підвалі сусідньої школи.
Офіційних даних про постраждалих на момент повідомлення немає.
За півтора місяця атаковано 23 центри Wildberries
За підрахунками росЗМІ, атаки на логістичну інфраструктуру Wildberries розпочалися 18 липня. За півтора місяця ударів зазнали 23 розподільчі центри у 16 регіонах РФ.
Видання також наводить оцінку аналітиків Data Insight, згідно з якою прямі втрати Wildberries від пошкодження інфраструктури до середини серпня могли становити 147–223 млрд рублів, а втрати продавців товарів – 445–507 млрд рублів. Загальні збитки оцінювалися у суму до 800 млрд рублів.
- Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявляв, що атаки українських дронів нібито не спричинили Росії "критичних наслідків". Водночас 24 серпня він підписав указ, який дозволяє передавати під тимчасове державне управління підприємства та об'єкти, власники яких не забезпечили їхній захист від атак БпЛА.
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Не знаю чому, але вони швидко знаходять протидію нашим атакам, а ми ніхера.
Чому не важко здогадатися. Бо скрізь лобіювання для дружків з їх лайелм, а не зброєю. Хтось накупив на сто років нареред складові для простих дирчиків, хтось для фіпівішок, хтось для якось снарядів які непотрібні на фронті, подолавши всі корупційні шлакбауми, витративши купу бабла і тепер.випускає дрончики які застаоілі, бо рашисти пішли вперед, а маємо їти попереду ми, але в нас мішки з.баблом самі себе.не вкрадуть і не перерахуютб. Плятв😡😡😡