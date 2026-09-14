Wildberries закуповує майже пів мільйона квадратних метрів металевої сітки після атак дронів

Найбільший російський маркетплейс Wildberries оголосив тендер на закупівлю 478 тис. квадратних метрів оцинкованої металевої сітки для восьми регіонів, де розташовані логістичні комплекси компанії. Така площа еквівалентна приблизно 67 стандартним футбольним полям.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, тендер було розміщено на початку серпня. Мета закупівлі безпосередньо в документації не вказана, однак співрозмовник росЗМІ на промисловому підприємстві припустив, що сітку планують використовувати для захисту складів від атак безпілотників.

За пропозиціями учасників тендеру, один квадратний метр матеріалу коштує від 154 до 474 рублів. Таким чином, загальна вартість закупівлі може становити від 73,6 млн до 226,5 млн рублів.

У заявці зазначено, що діаметр дроту має становити не більше 2,5 мм, а поставити матеріал необхідно протягом тижня.

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На можливе облаштування додаткового захисту від атак дронів, за даними російських журналістів, вказує й інший тендер Wildberries – на закупівлю кремнеземної тканини для 14 об’єктів компанії. Цей матеріал витримує тривалий вплив температур до 1000–1200 градусів і може використовуватися як протипожежний бар’єр.

За оцінкою росЗМІ, із середини липня під атаки потрапили щонайменше 22 великі склади Wildberries, частина з яких була повністю знищена. Станом на 17 серпня площа згорілих або виведених з експлуатації складських приміщень могла сягнути близько 2,4 млн квадратних метрів, або 43% загальних потужностей компанії.

Збитки Wildberries від атак безпілотників оцінюються в 100–200 млрд рублів.

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