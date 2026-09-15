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Цензор.НЕТ исполняется 22 года

15 сентября 2004 года появился "Цензор.НЕТ". Вспомните тот год: телеканалам давали указания, что показывать, а о чем молчать. Кандидата в президенты отравили. Впереди был Майдан, который назовут Оранжевой революцией. В стране царила цензура — вопреки этому Юрий Бутусов создал сайт без цензуры. И назвал его "Цензор.НЕТ".

За 22 года мы пережили две революции и войну, которая продолжается до сих пор. Сайт не раз пытались закрыть, заблокировать, вывести из строя атаками. Атаки продолжаются и по сей день, почти ежедневно. Но мы на месте, и вы с нами. Спасибо, что читаете.

wap.censor.net

Интернет 2004 года — это время dial-up, ICQ и телефонов с экраном на несколько строк текста. Чтобы на минуту вернуться в ту эпоху, мы создали WAP-портал wap.censor.net. Только текст, десять новостей на страницу — так, как читали с Nokia через GPRS. Работает как на старых телефонах, так и на современных.

Достаньте свой старый телефон из ящика, зайдите на wap.censor.net и покажите свой скриншот в комментариях. Вспомним вместе те времена.

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история (2023) цензура (1312) Цензор.НЕТ (153)
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Топ комментарии
+5
Зі святом !!!
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15.09.2026 09:57 Ответить
+5
Процвітання каналу .
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15.09.2026 10:00 Ответить
+5
Дякую і вітаю! Ви кращі і неупереджені. Окреме вітання Бутусову він засновав Цензор, воює і продовжує свою журналістську діядьність. Ця людина з природньою гідностью і відвагою.
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15.09.2026 10:00 Ответить

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