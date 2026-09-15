Цензор.НЕТ виповнюється 22 роки

15 вересня 2004 року з'явився Цензор.НЕТ. Пригадайте той рік: телеканали отримували вказівки, що показувати, а про що мовчати. Кандидата в президенти отруїли. Попереду був Майдан, який назвуть Помаранчевою революцією. У країні була цензура - всупереч цьому Юрій Бутусов зробив сайт без неї. І назвав його "Цензор.НЕТ".

За 22 роки ми пройшли дві революції та війну, що триває і досі. Сайт не раз намагалися закрити, заблокувати, покласти атаками. Атаки тривають і по сьогодні, майже щодня. Але ми на місці, і ви з нами. Дякуємо, що читаєте.

Інтернет 2004 року - це час dial-up, ICQ і телефонів з екраном на кілька рядків тексту. Щоб на хвилину повернутися в ту епоху, ми зробили WAP-портал wap.censor.net. Тільки текст, десять новин на сторінку - так, як читали з Nokia через GPRS. Працює як на старих телефонах, так і на сучасних.

Дістаньте ваш старий телефон із шухляди, зайдіть на wap.censor.net і покажіть ваш скриншот у коментарях. Згадаємо разом цей час.