Истребители НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Литвы, – Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил об уничтожении беспилотника, вторгшегося в воздушное пространство страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Науседа написал в соцсети X ночью 15 сентября.
Истребители НАТО уничтожили беспилотник в небе над Литвой
По словам Науседы, беспилотник был сбит истребителями НАТО сразу после вторжения в воздушное пространство Литвы.
"Беспилотник, только что вошедший в воздушное пространство Литвы, был сбит истребителями НАТО. Благодарю личный состав Альянса за оперативную реакцию", — написал он.
Президент Литвы подчеркнул, что на фоне усиления российской агрессии против Украины готовность НАТО быстро реагировать является жизненно важной для региона.
"Вместе с союзниками по НАТО Литва будет защищать свое воздушное пространство", - заявил Науседа.
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