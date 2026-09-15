Писториус отправит военных в Литву принудительно: не хватает ИТ-специалистов, медиков и танкистов

Министр обороны Германии Борис Писториус принял решение в обязательном порядке направить несколько сотен военнослужащих Бундесвера в Литву. Ранее планировалось укомплектовать немецкую бригаду в Литве исключительно добровольцами.

Об этом пишет Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

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В Литву направят около 570 военнослужащих

После решения Писториуса немецкое Минобороны сообщило, что речь идет о нескольких сотнях военнослужащих. Источники в Бундесвере уточняют, что в Литву могут направить около 570 мужчин и женщин.

Бригаду планируют подготовить к боевым действиям к концу 2027 года. На данный момент заполнено около 80% из примерно 5 тысяч должностей.

В то же время в бригаде не хватает отдельных специалистов. В частности, речь идет об ИТ-специалистах, специалистах по обслуживанию танков и медиках. Теперь часть таких военнослужащих будут направлять в Литву по приказу.

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В понедельник Писториус и генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер издали совместный приказ. В нем они подчеркнули важность постоянного размещения 45-й танковой бригады в Литве.

"С постоянным размещением 45-й танковой бригады в Литве мы приступили к выполнению миссии, не имеющей прецедента в истории Бундесвера", - говорится в приказе.

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Писториус разрешил обязательное направление военных

Изначально Писториус планировал набрать личный состав для бригады исключительно из добровольцев. Для этого в Германии запустили масштабную программу набора. Однако найти достаточное количество таких людей не удалось. Особенно это касается рядового состава и отдельных специализированных подразделений.

Поэтому Писториус и Бройер решили прибегнуть к призыву. Военным и их семьям обещают оказать необходимую поддержку.

В целом германская бригада в Литве должна состоять из 4 800 солдат и 200 гражданских сотрудников. Ожидается, что к 2027 году она достигнет полной боевой готовности.

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