Россия атаковала Киев дронами: есть попадания в АЗС и складские помещения
Утром 15 сентября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. В столице раздалась серия взрывов, зафиксированы попадания по гражданским объектам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили мэр Виталий Кличко и КГВА.
В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников. КГВА призвала жителей города находиться в укрытиях. Около 05:34 и 05:42 в Киеве прогремели взрывы.
Дроны поразили АЗС и склады
По информации Кличко, один из российских дронов попал в автозаправочную станцию в Дарницком районе.
Кроме того, в Оболонском районе, по предварительной информации, произошло попадание в складские помещения.
Впоследствии он сообщил, что, по предварительным данным, есть пострадавший.
"В Дарницком районе медики госпитализировали одного пострадавшего. Мужчина находится в тяжелом состоянии", - рассказал Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль