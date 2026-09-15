Россия атаковала Киев дронами: есть попадания в АЗС и складские помещения

Утром 15 сентября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. В столице раздалась серия взрывов, зафиксированы попадания по гражданским объектам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили мэр Виталий Кличко и КГВА.

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В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников. КГВА призвала жителей города находиться в укрытиях. Около 05:34 и 05:42 в Киеве прогремели взрывы.

Дроны поразили АЗС и склады

По информации Кличко, один из российских дронов попал в автозаправочную станцию в Дарницком районе.

Кроме того, в Оболонском районе, по предварительной информации, произошло попадание в складские помещения.

Впоследствии он сообщил, что, по предварительным данным, есть пострадавший.

"В Дарницком районе медики госпитализировали одного пострадавшего. Мужчина находится в тяжелом состоянии", - рассказал Кличко.

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