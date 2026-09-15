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Новости Загрязнение воздуха
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Качество воздуха ухудшилось в Обухове и Белой Церкви в Киевской области

Ухудшение качества воздуха фиксируется в двух городах Киевской области

В Белой Церкви и Обухове временно ухудшилось качество атмосферного воздуха из-за мелкодисперсной пыли. Жителям рекомендуют закрыть окна и поменьше бывать на улице.

Об этом сообщила пресс-служба ОГА, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"В Белой Церкви и Обухове наблюдается временное ухудшение состояния атмосферного воздуха. Основным загрязнителем выступает мелкодисперсная пыль. Она может вызывать дискомфорт при дыхании у людей пожилого возраста, людей, чувствительных к раздражениям, и детей", — говорится в сообщении.

До улучшения ситуации гражданам рекомендуют:

  • держать окна закрытыми;
  • по возможности ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
  • пить достаточно воды;
  • при наличии очистителя воздуха использовать его на максимальной мощности.

"В других населенных пунктах Киевской области, где ведется мониторинг, превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось.

Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону", — подытожили в ОГА.

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Белая Церковь (209) воздух (191) Киевская область (5098) Обухов (89) Белоцерковский район (70) Обуховский район (65)
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