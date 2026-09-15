Качество воздуха ухудшилось в Обухове и Белой Церкви в Киевской области
В Белой Церкви и Обухове временно ухудшилось качество атмосферного воздуха из-за мелкодисперсной пыли. Жителям рекомендуют закрыть окна и поменьше бывать на улице.
Об этом сообщила пресс-служба ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В Белой Церкви и Обухове наблюдается временное ухудшение состояния атмосферного воздуха. Основным загрязнителем выступает мелкодисперсная пыль. Она может вызывать дискомфорт при дыхании у людей пожилого возраста, людей, чувствительных к раздражениям, и детей", — говорится в сообщении.
До улучшения ситуации гражданам рекомендуют:
- держать окна закрытыми;
- по возможности ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
- пить достаточно воды;
- при наличии очистителя воздуха использовать его на максимальной мощности.
"В других населенных пунктах Киевской области, где ведется мониторинг, превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось.
Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону", — подытожили в ОГА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль