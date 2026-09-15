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Новини Забруднення повітря
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Якість повітря погіршилася в Обухові та Білій Церкві на Київщині

Погіршення якості повітря фіксують у двох містах Київщини

У Білій Церкві та Обухові тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря через дрібнодисперсний пил. Житлям радять зачинити вікна та менше перебувати на вулиці.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"У Білій Церкві та Обухові спостерігається тимчасове погіршення стану атмосферного повітря. Основним забруднювачем виступає дрібнодисперсний пил. Він може викликати дискомфорт при диханні у людей старшого віку, людей, чутливих до подразнень, та дітей", - йдеться в повідомленні.

До покращення ситуації громадянам радять:

  • тримати вікна зачиненими;
  • за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
  • пити достатньо води;
  • за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.

"В інших населених пунктах Київщини, де здійснюється моніторинг, перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону", - підсумували в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Іванкові та Борисполі погіршилася якість повітря

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Біла Церква (156) повітря (163) Київська область (4769) Обухів (37) Білоцерківський район (73) Обухівський район (66)
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