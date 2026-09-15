Якість повітря погіршилася в Обухові та Білій Церкві на Київщині
У Білій Церкві та Обухові тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря через дрібнодисперсний пил. Житлям радять зачинити вікна та менше перебувати на вулиці.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"У Білій Церкві та Обухові спостерігається тимчасове погіршення стану атмосферного повітря. Основним забруднювачем виступає дрібнодисперсний пил. Він може викликати дискомфорт при диханні у людей старшого віку, людей, чутливих до подразнень, та дітей", - йдеться в повідомленні.
До покращення ситуації громадянам радять:
- тримати вікна зачиненими;
- за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
- пити достатньо води;
- за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.
"В інших населених пунктах Київщини, де здійснюється моніторинг, перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось.
Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону", - підсумували в ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль