Якість повітря погіршилася в Обухові та Білій Церкві на Київщині

У Білій Церкві та Обухові тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря через дрібнодисперсний пил. Житлям радять зачинити вікна та менше перебувати на вулиці.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"У Білій Церкві та Обухові спостерігається тимчасове погіршення стану атмосферного повітря. Основним забруднювачем виступає дрібнодисперсний пил. Він може викликати дискомфорт при диханні у людей старшого віку, людей, чутливих до подразнень, та дітей", - йдеться в повідомленні.

До покращення ситуації громадянам радять:

тримати вікна зачиненими;

за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.

"В інших населених пунктах Київщини, де здійснюється моніторинг, перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось.



Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону", - підсумували в ОВА.

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