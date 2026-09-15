Слободян принесла присягу народного депутата: ранее она возглавляла секретариат Стефанчука

15 сентября Елена Слободян принесла присягу народного депутата Украины. В парламент она прошла по избирательному списку партии "Слуга народа".

Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, на парламентских выборах Слободян баллотировалась под №166 в списке "Слуги народа" как беспартийная.

На момент выборов она работала начальницей управления в государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности". Ранее также работала в Высшей школе адвокатуры при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Слободян получила образование в Хмельницком университете управления и права, где также окончила аспирантуру. Она защитила кандидатскую диссертацию, посвященную патентно-правовой охране изобретений в сфере биотехнологий. Ее научным руководителем был нынешний председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В 2021 году Слободян возглавила секретариат председателя Верховной Рады. В 2026 году ее обвинили в плагиате в кандидатской диссертации, написанной под научным руководством Стефанчука.

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