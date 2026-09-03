Рада досрочно прекратила полномочия двух народных депутатов от партии "Слуги народа" - Жупанина и Шипайло
3 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия двух народных депутатов от партии "Слуга народа" — Андрея Жупанина и Остапа Шипайла. Оба парламентария ранее самостоятельно подали заявления о сложении мандатов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие постановления №15577 и №15578 Верховная Рада приняла во время пленарного заседания.
За прекращение полномочий проголосовали 234 и 235 депутатов
За постановление о досрочном прекращении полномочий Андрея Жупанина проголосовали 234 народных депутата.
Прекращение депутатских полномочий Остапа Шипайла поддержали 235 парламентариев.
Оба нардепа еще 18 августа подали заявления о досрочном сложении мандатов. Жупанин объяснял свое решение намерением применить опыт в энергетической сфере на практике и присоединиться к подготовке Украины к сложному зимнему периоду.
Со второй попытки
Парламент уже пытался прекратить полномочия Жупанина и Шипайла 19 августа, однако тогда для принятия постановлений не хватило голосов.
3 сентября оба решения получили необходимую поддержку Верховной Рады.
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