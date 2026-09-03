Рада достроково припинила повноваження двох нардепів "Слуги народу" Жупанина та Шипайла

Верховна Рада 3 вересня достроково припинила повноваження двох народних депутатів від "Слуги народу" – Андрія Жупанина та Остапа Шипайла. Обидва парламентарі раніше самі подали заяви про складання мандатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні постанови №15577 та №15578 Верховна Рада ухвалила під час пленарного засідання.

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За припинення повноважень дали 234 та 235 голосів

За постанову про дострокове припинення повноважень Андрія Жупанина проголосували 234 народні депутати.

Припинення депутатських повноважень Остапа Шипайла підтримали 235 парламентарів.

Обидва нардепи ще 18 серпня подали заяви про дострокове складання мандатів. Жупанин пояснював своє рішення наміром застосувати досвід в енергетичній сфері на практиці та долучитися до підготовки України до складного зимового періоду.

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З другої спроби

Парламент уже намагався припинити повноваження Жупанина та Шипайла 19 серпня, однак тоді для ухвалення постанов не вистачило голосів.

3 вересня обидва рішення отримали необхідну підтримку Верховної Ради.

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