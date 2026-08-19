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Новини Депутати достроково складають мандати
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"Слуга народу" Потураєв залишається в Раді: регламентний комітет відхилив його заяву про складання мандата

Микита Потураєв

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ відхилив заяву народного депутата фракції "Слуга народу" Микити Потураєва про складання депутатських повноважень, тому вона не буде внесена до сесійної зали на голосування.

Про це він сказав в коментарі Цензор.НЕТ.

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Відхилення заяви

"Моя позиція залишається незмінною: якщо я розумітиму, що реформи в секторі національної безпеки і оборони згортаються або відкатуються назад, то, звичайно, не бачитиму себе в такому парламенті, який за таких обставин вестиме країну не до перемоги, а до поразки й капітуляції. Але наразі я не вважаю, що ситуація така, що реформи будуть зупинені або згорнуті. Тому сьогодні, наприклад, я голосував за призначення Євгенія Хмари міністром оборони", - наголосив нардеп.

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Підтримка нового очільника МО

Потураєв зауважив, що на зустрічі із фракцією Хмара справив на нього гарне враження.

"До речі, Михайло Федоров після свого підсумкового брифінгу називав можливих кандидатів на міністра оборони. Там було чотири прізвища, серед яких і Хмара. Для мене це призначення окей. Тому я його і підтримав", - зазначив політик.

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Що передувало

  • Нагадаємо, 16 липня народний депутат "Слуги народу" Микита Потураєв оголосив, що складає із себе повноваження парламентаря.
  • Він заявляв, що після офіційного погодження його заяви про складання депутатських повноважень планує приєднатися до лав Сил оборони України

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ВР (11571) Слуга народу (2788) Потураєв Микита (157)
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Топ коментарі
+4
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19.08.2026 20:42 Відповісти
+3
Це той Потураєв який в 2019 ЗЕлених так званих обранців в Трускавці чомусь навчав і говорив в адрес новоспечених нардепів: "Ви ніхто і звуть вас ніяк.Ви тут завдяки ЗЕленському".
Бісовий шабаш тягнеться 7 років Якого тільки лайна немає серед них.
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19.08.2026 20:49 Відповісти
+2
Надоїло? - тоді чого перся в депутати - чого ви сюди лізете? - вам шо тут медом намазано - Ющенко
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19.08.2026 20:40 Відповісти

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