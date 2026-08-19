"Слуга народу" Потураєв залишається в Раді: регламентний комітет відхилив його заяву про складання мандата

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ відхилив заяву народного депутата фракції "Слуга народу" Микити Потураєва про складання депутатських повноважень, тому вона не буде внесена до сесійної зали на голосування.

Про це він сказав в коментарі Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відхилення заяви

"Моя позиція залишається незмінною: якщо я розумітиму, що реформи в секторі національної безпеки і оборони згортаються або відкатуються назад, то, звичайно, не бачитиму себе в такому парламенті, який за таких обставин вестиме країну не до перемоги, а до поразки й капітуляції. Але наразі я не вважаю, що ситуація така, що реформи будуть зупинені або згорнуті. Тому сьогодні, наприклад, я голосував за призначення Євгенія Хмари міністром оборони", - наголосив нардеп.

Дивіться також: "Слуга народу" Потураєв вирішив достроково скласти депутатський мандат. ВIДЕО

Підтримка нового очільника МО

Потураєв зауважив, що на зустрічі із фракцією Хмара справив на нього гарне враження.

"До речі, Михайло Федоров після свого підсумкового брифінгу називав можливих кандидатів на міністра оборони. Там було чотири прізвища, серед яких і Хмара. Для мене це призначення окей. Тому я його і підтримав", - зазначив політик.

Читайте також: "Слуга народу" Потураєв планує мобілізуватися до ЗСУ після складання мандату

Що передувало