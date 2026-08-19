"Слуга народа" Потураев остается в Раде: регламентный комитет отклонил его заявление о сложении мандата

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ отклонил заявление народного депутата фракции "Слуга народа" Никиты Потураева о сложении депутатских полномочий, поэтому оно не будет вынесено в сессионный зал на голосование.

Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

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Отклонение заявления

"Моя позиция остается неизменной: если я пойму, что реформы в секторе национальной безопасности и обороны сворачиваются или откатываются назад, то, конечно, не вижу себя в таком парламенте, который при таких обстоятельствах поведет страну не к победе, а к поражению и капитуляции. Но пока я не считаю, что ситуация такова, что реформы будут остановлены или свернуты. Поэтому сегодня, например, я голосовал за назначение Евгения Хмары министром обороны", — подчеркнул нардеп.

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Поддержка нового главы Минобороны

Потураев отметил, что на встрече с фракцией Хмара произвел на него хорошее впечатление.

"Кстати, Михаил Федоров после своего итогового брифинга называл возможных кандидатов на пост министра обороны. Там было четыре фамилии, среди которых и Хмара. Для меня это назначение в порядке. Поэтому я его и поддержал", — отметил политик.

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Что предшествовало