"Слуга народа" Потураев остается в Раде: регламентный комитет отклонил его заявление о сложении мандата
Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ отклонил заявление народного депутата фракции "Слуга народа" Никиты Потураева о сложении депутатских полномочий, поэтому оно не будет вынесено в сессионный зал на голосование.
Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.
Отклонение заявления
"Моя позиция остается неизменной: если я пойму, что реформы в секторе национальной безопасности и обороны сворачиваются или откатываются назад, то, конечно, не вижу себя в таком парламенте, который при таких обстоятельствах поведет страну не к победе, а к поражению и капитуляции. Но пока я не считаю, что ситуация такова, что реформы будут остановлены или свернуты. Поэтому сегодня, например, я голосовал за назначение Евгения Хмары министром обороны", — подчеркнул нардеп.
Поддержка нового главы Минобороны
Потураев отметил, что на встрече с фракцией Хмара произвел на него хорошее впечатление.
"Кстати, Михаил Федоров после своего итогового брифинга называл возможных кандидатов на пост министра обороны. Там было четыре фамилии, среди которых и Хмара. Для меня это назначение в порядке. Поэтому я его и поддержал", — отметил политик.
Что предшествовало
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