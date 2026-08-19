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Новости Депутаты досрочно слагают полномочия
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"Слуга народа" Потураев остается в Раде: регламентный комитет отклонил его заявление о сложении мандата

Никита Потураев

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ отклонил заявление народного депутата фракции "Слуга народа" Никиты Потураева о сложении депутатских полномочий, поэтому оно не будет вынесено в сессионный зал на голосование.

Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

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Отклонение заявления

"Моя позиция остается неизменной: если я пойму, что реформы в секторе национальной безопасности и обороны сворачиваются или откатываются назад, то, конечно, не вижу себя в таком парламенте, который при таких обстоятельствах поведет страну не к победе, а к поражению и капитуляции. Но пока я не считаю, что ситуация такова, что реформы будут остановлены или свернуты. Поэтому сегодня, например, я голосовал за назначение Евгения Хмары министром обороны", — подчеркнул нардеп.

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Поддержка нового главы Минобороны

Потураев отметил, что на встрече с фракцией Хмара произвел на него хорошее впечатление.

"Кстати, Михаил Федоров после своего итогового брифинга называл возможных кандидатов на пост министра обороны. Там было четыре фамилии, среди которых и Хмара. Для меня это назначение в порядке. Поэтому я его и поддержал", — отметил политик.

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Что предшествовало

  • Напомним, 16 июля народный депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев объявил, что сложил с себя полномочия парламентария.
  • Он заявлял, что после официального утверждения его заявления о сложении депутатских полномочий планирует вступить в ряды Сил обороны Украины

Автор: 

ВР (28357) Слуга народа (2770) Потураев Никита (162)
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Топ комментарии
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19.08.2026 20:42 Ответить
+6
Це той Потураєв який в 2019 ЗЕлених так званих обранців в Трускавці чомусь навчав і говорив в адрес новоспечених нардепів: "Ви ніхто і звуть вас ніяк.Ви тут завдяки ЗЕленському".
Бісовий шабаш тягнеться 7 років Якого тільки лайна немає серед них.
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19.08.2026 20:49 Ответить
+6
все банально просто, у слуг урода рівно 226 мандатів, якщо він випадає, то це автоматично означає розовал монозброду якого і так немає. тому нікого вони більше не виженуть.
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19.08.2026 20:59 Ответить

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