Слободян склала присягу народної депутатки: раніше вона очолювала секретаріат Стефанчука

Олена Слободян 15 вересня склала присягу народної депутатки України. До парламенту вона пройшла за виборчим списком партії "Слуга народу".

Про це стало відомо під час засідання Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, на парламентських виборах Слободян балотувалася під №166 у списку "Слуги народу" як безпартійна.

На момент виборів вона працювала начальницею управління у державній організації "Національний офіс інтелектуальної власності". Раніше також працювала у Вищій школі адвокатури при Національній асоціації адвокатів України.

Слободян здобула освіту у Хмельницькому університеті управління та права, де також закінчила аспірантуру. Вона захистила кандидатську дисертацію, присвячену патентно-правовій охороні винаходів у сфері біотехнологій. Її науковим керівником був нинішній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

У 2021 році Слободян очолила секретаріат голови Верховної Ради. У 2026 році її звинуватили у плагіаті в кандидатській дисертації, написаній під науковим керівництвом Стефанчука.

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