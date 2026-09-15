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Присвоение 100 тыс. тонн нефтепродуктов "Укрнафты" на сумму 2,8 млрд грн: НАБУ раскрыло схему. ВИДЕО
Раскрыта схема незаконного присвоения нефтепродуктов ПАО "Укрнафта" и легализации средств от их реализации.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
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