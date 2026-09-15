Порошенко в Раде: карнавал популизма закончится, а счет выставят налогоплательщикам

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде призвал власти снять розовые очки и посмотреть реальности в глаза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская солидарность".

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"Пришло время посмотреть в глаза реальности даже тем, кто в розовых очках в теплой ванной привык смотреть только телемарафон. А реальность такова: ситуация с безопасностью стремительно ухудшается. Россия совершила технологический прорыв в области реактивных дронов. Украина не разработала эффективной противовоздушной защиты от них. Удары по логистике, по зерновому коридору, по "Эпицентру", по "Новой почте", по "Розетке", по "Рошену" сегодня создают существенное препятствие для функционирования государства", – констатировал Порошенко.

Заявления о дефиците бюджета

Он также раскритиковал правительство из-за заявленного дефицита государственного бюджета.

"Премьер вчера докладывает об отсутствии денег и финансовом кризисе, а украинские воины делают больше, чем государство может требовать от человека. Но вместо этого государство требует от них еще и компенсировать своим героизмом непрофессионализм тех, кто должен был бы обеспечивать финансирование и международную поддержку партнеров.

Вчера премьер говорил о дефиците в 27 миллиардов. Каким именно статьям расходов это угрожает, парламент также не проинформирован. Нам рассказывают о 45 законопроектах, необходимых для получения западной помощи, и возлагают всю ответственность на парламент, на вас, монобольшинство. При этом забыв сказать, что из 45 законопроектов 15 еще не поданы правительством", – констатировал Порошенко.

"Где было правительство Свириденко? Растратило деньги на кэшбэки, факинги, чекинги, еБаки и прочие проявления махрового популизма, отнимая средства из бюджета Сил обороны. Пьяный карнавал популизма закончится мрачным похмельем, а счет выставят налогоплательщикам и народу", – подчеркнул Порошенко.

Порошенко призвал принять ряд законопроектов

Пятый президент также призвал выполнить обязательства Украины в сфере евроинтеграции.

В частности, он выступил за принятие законопроектов о перезагрузке Государственного бюро расследований и конкурсном отборе на должность генерального прокурора.

Кроме того, Порошенко призвал отправить в отставку главу Госфинмониторинга Филиппа Пронина, которого он связал с коррупционными делами.

"Евросолидарность" также требует прекратить нападки на антикоррупционные органы, призывает к созданию в парламенте коалиции национального единства и формированию профессионального правительства национального спасения.

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